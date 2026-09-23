Universitario tomó radical medida con Bryan Reyna tras polémicas declaraciones: "Le va a pasar factura"

En las últimas horas, se conoció qué medidas se tomarán en la interna de Universitario de Deportes ante las polémicas y fuertes declaraciones de Bryan Reyna tras no ser considerado en el primer equipo crema. Si bien el jugador se hace presente en los entrenamientos al mando del estratega, se reveló la fuerte postura del club merengue para lo que resta de la temporada.

Universitario y la decisión con Bryan Reyna tras polémicas declaraciones

Durante el programa de 'Modo Fútbol', el periodista Gustavo Peralta fue consultado sobre el presente de Bryan Reyna luego de dar fuertes declaraciones en Cusco. El atacante sumó 11 minutos en la pasada jornada, pero al cierre del encuentro se dirigió a los medios de prensa para expresar su sentir por no ser parte de las convocatorias.

Se indicó que no hay una sanción extradeportiva con relación al pronunciamiento del jugador (multa o suspensión), pero es seguro que de mantenerse Héctor Cúper al mando de Universitario, Bryan Reyna no volverá a ser parte de las convocatorias en tienda merengue. El mencionado comunicador afirma que el extremo tendrá que asumir cada una de sus palabras y que no lo ve como parte de la planificación deportiva del actual técnico.

"Bryan Reyna sigue trabajando normal. ¿Castigo? No. Ha declarado lo que ha declarado. Claramente su declaración no ha caído bien. Es una declaración que le va a pasar factura, varias facturas. Entrena normal. Ahora, que sea usado para lo que viene, no. Tendrá que asumir lo que dijo, porque es una cuestión que lo va a dejar mal parado de quedarse Cúper. No lo veo siendo usado. La consecuencia es que si sea Cúper no va a ser usado, seguramente.", manifestó Gustavo Peralta.

Bryan Reyna no tendrá espacio en la 'U' mientras Cúper se mantenga al mando.

De esta manera, queda claro que Bryan Reyna volverá a seguir lejos de las convocatorias de Universitario de Deportes, a pesar de las siete jornadas que hay por delante en el Torneo Clausura 2026. El extremo no estaba siendo considerado por Héctor Cúper y ahora con sus recientes declaraciones quedó borrado para el DT.

¿Qué dijo Bryan Reyna?

Luego de la derrota de Universitario en Cusco ante Deportivo Garcilaso, Bryan Reyna se dirigió a los medios de prensa para expresar su sentir por no sumar minutos en el Torneo Clausura 2026:

"Para serte sincero, yo soy una persona siempre sincera. Quizás a veces no juego por mi sinceridad, pero injustamente no me parece lo que me está pasando. No me merezco, primero, no salir en lista. Nunca me ha pasado esto en mi carrera y yo soy una persona muy autocrítica; si yo estoy mal, lo aceptaría. Yo respeto la decisión del entrenador, pero me queda seguir trabajando como lo vengo haciendo, porque créeme que yo me saco la mier** entrenando y estoy en los entrenamientos. Pero ya lo otro no depende de mí, ¿sabes?", manifestó Bryan Reyna a L1 MAX.