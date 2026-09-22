Administración de Universitario se reunió con jugadores por Héctor Cúper: "Se está equivocando"

Universitario de Deportes atraviesa una nueva incertidumbre por su bajo desempeño en los últimos partidos del Torneo Clausura. Los cremas han logrado sacar buenos resultados, pero la idea de juego ha sido cuestionada por los hinchas y ha llevado a cuestionar la continuidad de Héctor Cúper. Ahora, se reveló que la administración ha sostenido conversaciones con los jugadores por el técnico.

Administración de Universitario se reunió con jugadores por Héctor Cúper

En las últimas horas, Diego Rebagliati reveló que los jugadores de Universitario habrían solicitado una reunión con la administración para manifestar su inconformidad con el trabajo de Héctor Cúper y pedir que se evalúe su continuidad.

Sin embargo, durante el programa ‘Modo Fútbol’, el periodista Gustavo Peralta desmintió que exista una reunión pactada o solicitada por el plantel de la ‘U’ para pedir la salida del técnico argentino. No obstante, reveló que la administración crema sí ha consultado con algunos jugadores sobre el trabajo del estratega.

Administración de Universitario consultó con los jugadores por el desempeño de Héctor Cúper

“No es verdad que el plantel ha pedido que lo boten. Hasta este momento no hay una reunión pactada o pedida por el plantel con la administración para echar a Cúper. Entiendo que la gente de la administración sí ha consultado con algunos jugadores para ver en qué se está equivocando Cúper y qué puede corregir”, sostuvo el citado comunicador.

En ese sentido, Peralta señaló que estas conversaciones no están relacionadas directamente con una posible salida de Héctor Cúper de la dirección técnica. Según explicó, el objetivo de la administración sería conocer la opinión de algunos futbolistas sobre los aspectos que consideran que deben corregirse para mejorar el funcionamiento del equipo.

¿Héctor Cúper seguirá como DT de Universitario?

Pese a los rumores de una posible salida, Franco Velazco confirmó que el futuro de Héctor Cúper no está en discusión actualmente. Por ello, el técnico se mantiene trabajando para revertir el mal funcionamiento del equipo y busca aprovechar esta fecha FIFA para afianzar su esquema de juego.