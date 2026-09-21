Plantel de Universitario toma firme decisión con Héctor Cúper tras goleada: “No están contentos”

La goleada que sufrió Universitario de Deportes ante Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2026 generó repercusiones y puso a Héctor Cúper en el centro de las críticas por el rendimiento del equipo. En medio de los cuestionamientos sobre la continuidad del técnico argentino, se conoció que los futbolistas de la ‘U’ han tomado una severa postura con el futuro del estratega.

Plantel de Universitario toma firme decisión con Héctor Cúper tras goleada

Durante el programa ‘Fútbol Satélite’, Diego Rebagliati comentó sobre la incertidumbre que se ha generado en torno al futuro de Héctor Cúper como director técnico de Universitario. En ese sentido, reveló que los futbolistas tendrían previsto reunirse con la administración del club para solicitar que se revise la continuidad del estratega argentino.

Según indicó el comentarista deportivo, esta situación respondería al mal ambiente que existiría dentro del plantel, debido a las molestias que ha generado la metodología de entrenamiento y la decisión del técnico de no revelar hasta el último momento el once titular.

Plantel de Universitario no está contento con Héctor Cúper, según Diego Rebagliati.

“Los jugadores se van a juntar con la administración y le van a pedir revisar el tema (por continuidad de Héctor Cúper). Los jugadores no están nada contentos. No les gusta la manera de entrenar, sobre todo, que no dé el equipo y no trabaje el equipo titular. No lo saben hasta la charla técnica previa a salir al estadio”, señaló.

Al respecto, Rebagliati consideró que el estilo de trabajo que intenta implementar Héctor Cúper tiene una metodología que termina siendo distante para los futbolistas. En ese sentido, mencionó que Gianluca Lapadula sería el único acostumbrado a este tipo de dinámica.

“Es un estilo muy europeo, (...), es muy distante. Probablemente, Gianluca Lapadula sea el único acostumbrado a eso. La lógica es que todos estén igual de enchufados”, complementó el comentarista deportivo.

¿Cómo le ha ido a Héctor Cúper desde su llegada a Universitario?

Desde su llegada al banquillo de Universitario, el técnico argentino ha estado al frente de 14 encuentros, en los que el conjunto crema ha sumado siete triunfos, cinco igualdades y apenas dos caídas. Aun así, los cuestionamientos hacia Héctor Cúper también se han focalizado en el rendimiento del equipo, especialmente en sus partidos más recientes.