Técnico de UTC reveló la insólita razón por qué utilizó a 'Nacho' Barrios como delantero: "Contexto difícil"

UTC volvió a sufrir una derrota en su visita a Sport Huancayo por 3-2. El 'Gavilán del Norte' marcha último en la tabla acumulada y tiene prácticamente asegurado su descenso a segunda división la próxima temporada. Más allá del resultado, la atención se centró en un hecho insólito que se produjo en el Estadio IPD de Huancayo: Ignacio Barrios, arquero del cuadro cajamarquino, ingresó al partido, pero jugando como delantero.

El popular 'Nacho' ingresó al campo de juego al minuto 88’ en reemplazo de Gilmar Paredes, dejando atónitos a todos los presentes. Luciendo el dorsal 29, el portero jugó los últimos minutos del compromiso en una nueva posición con el fin de sumar peso ofensivo, aunque nada pudo hacer para evitar la caída de UTC.

Técnico de UTC respondió sobre la nueva posición de 'Nacho' Barrios

Tras el final del partido, Cristian Molins, director técnico de UTC, fue consultado sobre el ingreso de 'Nacho' Barrios como delantero y explicó que esta variante fue planificada con anticipación, debido a la cantidad de bajas para el encuentro, resaltando el hecho de que solo tenía a seis hombres en la banca de suplentes.

"Un contexto difícil, con tres jugadores forzados, jugadores lesionados. Igualmente, viajaron algunos lesionados. Entonces, por esa cuestión, decidimos traer a Nacho Barrios como jugador de campo, ya que teníamos solamente a Gálvez y Núñez como cambios directos. Por ahí al primer tiempo nos encontramos rápido con el gol. Eso quizá nos confundió un poco en el plan de juego”, dijo.

'Nacho' Barrios ingresó como delantero en la derrota de UTC ante Huancayo

De esta manera, Molins dejó claro que la presencia de Barrios como delantero no fue una decisión improvisada, sino una alternativa que el comando técnico tuvo que contemplar ante las numerosas bajas que afrontó UTC. Ahora, el conjunto cajamarquino deberá recuperar a sus jugadores lesionados y prepararse para los próximos partidos tras el receso por la fecha FIFA.

Próximo partido de UTC

Vale resaltar que el próximo partido de UTC será ante Sporting Cristal en el Estadio Héroes de San Ramón, correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura.