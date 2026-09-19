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¿Las flores amarillas se regalan el 21 o 23 de septiembre en Perú? Esta es la fecha oficial
¿Flores amarillas el 21 o 23 de septiembre? En Perú, esta tradición se ha popularizado, pero existe duda respecto a la fecha correcta de entregar este detalle.
Cada septiembre, las flores amarillas vuelven a convertirse en uno de los regalos más populares entre las parejas. Esta tradición se ha extendido en redes sociales, pero ha generado una duda entre los peruanos: ¿se deben regalar el 21 o el 23 de septiembre? Ahora te respondemos la duda.
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Es importante recordar que el detalle de regalar flores amarillas se debe a la telenovela argentina Floricienta. En la historia, la protagonista expresa su ilusión de recibirlas como una muestra de amor. Asimismo, se relaciona con la llegada de la primavera en el hemisferio sur.
¿Las flores amarillas se regalan el 21 o 23 de septiembre?
En Perú, la fecha más asociada con la tradición de regalar flores amarillas es el 21 de septiembre; sin embargo, se precisa que el inicio de la primavera es el 23 de septiembre, por lo que en este día se debería obsequiar este detalle. Pero la elección del momento dependerá de cada persona y del significado que quiera darle a este detalle.
Las flores amarillas se entregan por el inicio de la primavera.
Actualmente, la fecha del 21 de septiembre también se vincula a países como Argentina, Chile, Bolivia y Paraguay. Sin embargo, como ya se señaló, no existe una disposición oficial que obligue a regalar flores en una fecha determinada, por lo que también es posible hacerlo el 23 o cualquier otro día como muestra de cariño.
¿Cómo nació la tradición de regalar flores amarillas?
La tradición de regalar flores amarillas se popularizó gracias a la telenovela argentina Floricienta, estrenada en 2004. Con el paso de los años, la escena se convirtió en una tendencia en redes sociales y se extendió por distintos países de Latinoamérica, donde las flores amarillas pasaron a simbolizar amor, amistad, esperanza y nuevos comienzos.
Incluso, se compuso la canción 'Flores amarillas', que habla de la ilusión de recibir flores amarillas de la persona amada. A través de su letra, se expresa el deseo de vivir un amor especial y de que ese sentimiento se manifieste mediante un gesto sencillo, pero cargado de significado.
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