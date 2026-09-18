Sporting Cristal vs Atlético Grau EN VIVO: horario, canal y alineaciones por el Torneo Clausura

Sporting Cristal vs Atlético Grau EN VIVO protagonizarán un emocionante encuentro por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El choque se llevará a cabo en el Estadio Alberto Gallardo desde las 3.30 p. m. y contará con transmisión de L1 Max y L1 Play vía streaming. Recuerda que puedes seguir todas las incidencias en la web de Líbero.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Atlético Grau por el Torneo Clausura?

El duelo entre Sporting Cristal vs Atlético Grau se jugará este sábado 19 de septiembre a las 3.30 p. m. en el Estadio Alberto Gallardo.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Atlético Grau por el Torneo Clausura?

La transmisión del Sporting Cristal vs Atlético Grau estará a cargo del canal L1 Max en las señales de DIRECTV, Movistar, Claro TV y más. Recuerda que también puedes seguirlo vía L1 Play.

Cristal viene de vencer por 2-1 a Moquegua.

Sporting Cristal vs Atlético Grau: posibles alineaciones

Sporting Cristal : Enríquez; Sosa, Araujo, Lutiger, Cristiano; Álvarez, Yotún, González, Iberico, Castro y Hoyos.

: Enríquez; Sosa, Araujo, Lutiger, Cristiano; Álvarez, Yotún, González, Iberico, Castro y Hoyos. Atlético Grau: Álvarez; Alfaro, I. Tapia, R. Tapia, Rodríguez; Guarderas, Oncoy, Lavandeira; Vásquez, De la Cruz y Da Luz.

Sporting Cristal vs Atlético Grau: pronósticos del partido

Casas de apuestas Sporting Cristal Empate Atlético Grau Betsson 1.37 4.25 8.90 Betano 1.40 5.10 8.50 1XBet 1.36 4.65 7.75 Stake 1.40 4.80 7.90 Doradobet 1.37 5.33 7.50

Sporting Cristal vs Atlético Grau: previa del partido

Se viene un duelo de pronóstico reservado. Tanto Sporting Cristal como Atlético Grau llegan a este encuentro tras una contundente victoria y con la misma cantidad de puntos. Ambos equipos tienen 16 unidades y se encuentran en la sexta y séptima casilla del Torneo Clausura, respectivamente.

Luego de sumar dos derrotas consecutivas, el equipo de Roberto Mosquera se recompuso, goleó 5-0 a Los Chankas en el Alberto Gallardo y luego sacó un fundamental triunfo de visitante frente a Moquegua por 2-1. En cuanto a Atlético Grau, el Patrimonio de Piura se quedó con el clásico piurano tras derrotar por 3-1 a Alianza Atlético.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue por la fecha 10 del Torneo Apertura, donde los albos se quedaron con la victoria por 4-1. En ese partido, Ataupillco, Raúl Ruidíaz, Delgadillo y Camargo convirtieron para Atlético Grau, mientras que Vizeu puso el descuento.