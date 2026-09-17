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Partidos de hoy, viernes 18 de septiembre: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV

Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, viernes 18 de septiembre. Se nos vienen encuentros por Liga 1, LaLiga, Premier League, entre otros torneos.

Gary Huaman
Revisa acá la agenda de los partidos que se jugarán este viernes 18.
Revisa acá la agenda de los partidos que se jugarán este viernes 18. | Foto: composición Líbero
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Este viernes 18 de septiembre empezará la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 con la participación de Alianza Lima ante ADT en Matute. Luego, habrá acción en la Premier League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 y más. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.

Revisa acá los cruces confirmados de las semifinales de la Copa Sudamericana.

PUEDES VER: Cruces de semifinales Copa Sudamericana 2026: así quedaron las llaves confirmadas

Partidos de hoy por la Liga 1 2026

PartidoHorarioCanal
Alianza Atlético vs Comerciantes Unidos3.00 p. m.L1 Max y L1 Play
Alianza Lima vs ADT Tarma8.00 p. m.L1 Max y L1 Play

Partidos de hoy de la Premier League

PartidoHorarioCanal
Brentford vs Chelsea2.00 p. m.ESPN 2 y Disney+

Partidos de hoy por LaLiga

PartidoHorarioCanal
Espanyol vs Elche2.00 p. m.DAZN

Partidos de hoy por la Bundesliga

PartidoHorarioCanal
Bayern Múnich vs Unión Berlin1.30 p. m.ESPN y Disney+

Partidos de hoy por la Ligue 1

PartidoHorarioCanal
Mónaco vs Lens1.45 p. m.ESPN 4 y Disney+

Partidos de hoy por la Serie A

PartidoHorarioCanal
Monza vs Sassuolo1.45 p. m.ESPN 3 y Disney+

Partidos de hoy por la Liga de Argentina

PartidoHorarioCanal
Central Córdoba vs Defensa y Justicia4.00 p. m.Disney+ y Fanatiz
Racing Club vs Sarmiento7.15 p. m.Disney+ y Fanatiz

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

PartidoHorarioCanal
Independiente vs SA Bulo Bulo6.00 p. m.Entel Gol

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

PartidoHorarioCanal
Águilas Doradas vs Pereira4.00 p. m.RCN y Win+

Partidos de hoy por Ecuador

PartidoHorarioCanal
Aucas vs Macará7.30 p. m.Zapping

Partidos de hoy por la Liga de Paraguay

PartidoHorarioCanal
Sportivo Trinidense vs Guaraní2.00 p. m.DSports Argentina
Nacional Asunción vs 2 de Mayo4.30 p. m.DSports Argentina
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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