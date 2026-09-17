Partidos de hoy, viernes 18 de septiembre: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV

Este viernes 18 de septiembre empezará la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 con la participación de Alianza Lima ante ADT en Matute. Luego, habrá acción en la Premier League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 y más. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.
Partidos de hoy por la Liga 1 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|Alianza Atlético vs Comerciantes Unidos
|3.00 p. m.
|L1 Max y L1 Play
|Alianza Lima vs ADT Tarma
|8.00 p. m.
|L1 Max y L1 Play
Partidos de hoy de la Premier League
|Partido
|Horario
|Canal
|Brentford vs Chelsea
|2.00 p. m.
|ESPN 2 y Disney+
Partidos de hoy por LaLiga
|Partido
|Horario
|Canal
|Espanyol vs Elche
|2.00 p. m.
|DAZN
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Partido
|Horario
|Canal
|Bayern Múnich vs Unión Berlin
|1.30 p. m.
|ESPN y Disney+
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Partido
|Horario
|Canal
|Mónaco vs Lens
|1.45 p. m.
|ESPN 4 y Disney+
Partidos de hoy por la Serie A
|Partido
|Horario
|Canal
|Monza vs Sassuolo
|1.45 p. m.
|ESPN 3 y Disney+
Partidos de hoy por la Liga de Argentina
|Partido
|Horario
|Canal
|Central Córdoba vs Defensa y Justicia
|4.00 p. m.
|Disney+ y Fanatiz
|Racing Club vs Sarmiento
|7.15 p. m.
|Disney+ y Fanatiz
Partidos de hoy por la Liga de Bolivia
|Partido
|Horario
|Canal
|Independiente vs SA Bulo Bulo
|6.00 p. m.
|Entel Gol
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|Águilas Doradas vs Pereira
|4.00 p. m.
|RCN y Win+
Partidos de hoy por Ecuador
|Partido
|Horario
|Canal
|Aucas vs Macará
|7.30 p. m.
|Zapping
Partidos de hoy por la Liga de Paraguay
|Partido
|Horario
|Canal
|Sportivo Trinidense vs Guaraní
|2.00 p. m.
|DSports Argentina
|Nacional Asunción vs 2 de Mayo
|4.30 p. m.
|DSports Argentina