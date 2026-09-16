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Cienciano vs Montevideo City EN VIVO por Copa Sudamericana: fecha, horarios y pronósticos del partido
El 'Papá' buscará conservar la ventaja conseguida en el encuentro de ida ante Montevideo City cuando visite Uruguay para definir su pase a las semifinales de la Sudamericana.
Cienciano buscará su pase a las semifinales de la Copa Sudamericana ante Montevideo City en el partido de vuelta. Los dirigidos por Horacio Melgarejo aseguraron la victoria en el encuentro de ida por un determinante 2-0. Sin embargo, ahora deberán viajar a Uruguay, donde jugarán sin la altura a favor, un factor que ha sido una gran ventaja para el 'Papá'.
Para este encuentro, el equipo imperial deberá afrontar el partido sin una de sus piezas fundamentales, Alejandro Hohberg, quien sufrió un desgarro en el sóleo de la pantorrilla durante el compromiso de ida ante el conjunto que ahora será local. Por ello, esta baja será un duro golpe para los 'Rojos'.
PUEDES VER: ¿A qué hora juega Cienciano vs Montevideo City Torque y dónde ver partido por Copa Sudamericana?
¿Cuándo juega Cienciano vs Montevideo City?
Cienciano vs. Montevideo City Torque se enfrentan el jueves 17 de septiembre, por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se jugará en el estadio Centenario de Montevideo.
¿A qué hora juega Cienciano vs Montevideo City?
El encuentro entre el conjunto cusqueño y el cuadro uruguayo comenzará a las 7.30 p. m. en Perú, mientras que en Uruguay será a las 9.30 p. m.
- Costa Rica, México: 6.30 p. m.
- Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 8.30 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.
- España: 2.30 a. m. (viernes 18/09)
¿Dónde ver Cienciano vs Montevideo City EN VIVO y DIRECTO?
La transmisión del partido por los cuartos de final de la Copa Sudamericana estará a cargo de ESPN, señal disponible en Disney+, que cuenta con los derechos para emitir los encuentros del certamen. Asimismo, podrás seguir la previa y el minuto a minuto a través de la cobertura online gratuita de Diario Líbero.
Cienciano vs Montevideo City: pronóstico y cuánto paga en apuestas
Para este encuentro, Montevideo se presenta como el firme candidato para llevarse el partido. Sin embargo, Cienciano mantiene una buena ventaja. Dicho ello, te anunciamos las cuotas que brindan las casas de apuestas a los millones de aficionados:
- Betsson: Montevideo City gana (1.52) — Empata (4.05) — Cienciano gana (5.40)
- Betano.pe: Montevideo City gana (1.57) — Empata (4.40) — Cienciano gana (5.30)
- bet365: Montevideo City gana (1.57) — Empata (4.50) — Cienciano gana (5.00)
- 1xBet: Montevideo City gana (1.60) — Empata (4.48) — Cienciano gana (5.79)
- Caliente.pe: Montevideo City gana (1.56) — Empata (4.55) — Cienciano gana (5.50)
- Stake.latam: Montevideo City gana (1.55) — Empata (4.35) — Cienciano gana (5.65)
- DoradoBet: Montevideo City gana (1.58) — Empata (4.33) — Cienciano gana (5.33)
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