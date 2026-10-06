Alianza Lima suma a dos destacados futbolistas para partido ante Cusco FC: "Se han recuperado"

Alianza Lima sigue con sus preparativos para enfrentar a Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. Los blanquiazules buscan mostrar un mejor nivel en su juego y conseguir los resultados esperados que los lleven al título. En medio de ello, se conoció que Pablo Guede sumará a dos futbolistas en su convocatoria para este duelo.

Alianza Lima suma a dos destacados futbolistas para partido ante Cusco FC

La escuadra íntima ha sufrido diversas bajas a lo largo del campeonato y dos de las más sensibles en los últimos partidos fueron Nicolás Díaz y Paolo Guerrero, quienes venían realizando trabajos de recuperación durante la minipretemporada en Cieneguilla. Sin embargo, el periodista Gerson Cuba reveló que ambos futbolistas ya se encuentran en óptimas condiciones.

De hecho, el comunicador señaló que ambos fueron titulares en el último amistoso ante Melgar, donde disputaron una importante cantidad de minutos y mostraron un buen rendimiento.

Paolo Guerrero y Nicolás Díaz están disponibles para el partido ante Cusco FC

“Los dos jugadores que se han recuperado son Nicolás Díaz y Paolo Guerrero. Ambos estuvieron dentro del equipo titular del partido ante Melgar, jugaron entre 60-70 minutos cada uno y destacaron”, reveló el citado periodista.

En esa línea, Gerson Cuba brindó detalles sobre las variantes que viene probando Pablo Guede y sorprendió al revelar que el técnico argentino utilizó al defensor chileno en el centro del campo, buscando una nueva alternativa dentro de su esquema con Alianza Lima.

“En el caso de Díaz, me cuenta que tuvo momentos como volante y Paolo fue un ‘9’ netamente. Lo que sorprende es Díaz, porque no fue utilizado netamente como defensa, sino en el mediocampo, algo que era habitual cuando jugaba en México y Chile. Me parece que suma una nueva herramienta”, complementó.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Cusco FC?

Alianza Lima tendrá la dura tarea de visitar a Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura y hacerle frente a la altura de Cusco. Este partido se jugará este domingo 11 de octubre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.