Cristian Carbajal sorprende a hinchas de Alianza Lima con rotunda confesión: "Lesión"

Alianza Lima empató 1-1 con Melgar en el Estadio Alejandro Villanueva por un partido amistoso previo al reinicio del Torneo Clausura, ya que la Liga 1 2026 se encuentra pausada a raíz de los duelos que viene disputando la selección peruana en la fecha FIFA.

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En ese sentido, uno de los jugadores que contó con minutos en el terreno de juego fue Cristian Carbajal, lateral nacional que brindó unas fuertes declaraciones luego del compromiso. El futbolista contó cuál es el presente de los íntimos y también habló sobre su estado físico.

"Melgar es un muy buen rival, y nosotros estamos bien como equipo, unidos y vamos a sacar esto adelante. Aún quedan siete finales y no hay nada dicho. Estos trabajos de la mini pretemporada han ayudado para todos, básicamente para los que no vienen jugando, pero los que juegan o no, estamos para sumar", indicó el defensor en diálogo con el periodista José Varela.

"Yo estoy bien, gracias a Dios superé la lesión y ahora sigo trabajando de la mejor manera. Yo estoy para ayudar al grupo y, en la posición que me ponga el profesor, siempre trataré de hacerlo de la mejor manera", agregó Cristian Carbajal, dejando claro que está al 100% para la recta final de la Liga 1 con Alianza Lima.

Cristian Carbajal llegó esta temporada a Alianza Lima.

Trayectoria de Cristian Carbajal

Estos han sido sus clubes: