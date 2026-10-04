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Cristian Carbajal sorprende a hinchas de Alianza Lima con rotunda confesión: "Lesión"

Cristian Carbajal, lateral de Alianza Lima, hizo una fuerte confesión luego del partido amistoso que jugó ante Melgar en Matute.

Francisco Esteves
Cristian Carbajal sorprende a hinchas de Alianza Lima.
Cristian Carbajal sorprende a hinchas de Alianza Lima. | Foto: Alianza Lima - X.
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Alianza Lima empató 1-1 con Melgar en el Estadio Alejandro Villanueva por un partido amistoso previo al reinicio del Torneo Clausura, ya que la Liga 1 2026 se encuentra pausada a raíz de los duelos que viene disputando la selección peruana en la fecha FIFA.

Alianza Lima en el Top 30 del Ranking Mundial de Clubes.

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En ese sentido, uno de los jugadores que contó con minutos en el terreno de juego fue Cristian Carbajal, lateral nacional que brindó unas fuertes declaraciones luego del compromiso. El futbolista contó cuál es el presente de los íntimos y también habló sobre su estado físico.

"Melgar es un muy buen rival, y nosotros estamos bien como equipo, unidos y vamos a sacar esto adelante. Aún quedan siete finales y no hay nada dicho. Estos trabajos de la mini pretemporada han ayudado para todos, básicamente para los que no vienen jugando, pero los que juegan o no, estamos para sumar", indicó el defensor en diálogo con el periodista José Varela.

"Yo estoy bien, gracias a Dios superé la lesión y ahora sigo trabajando de la mejor manera. Yo estoy para ayudar al grupo y, en la posición que me ponga el profesor, siempre trataré de hacerlo de la mejor manera", agregó Cristian Carbajal, dejando claro que está al 100% para la recta final de la Liga 1 con Alianza Lima.

Cristian Carbajal cerca de recuperarse de su lesión y sumarse al plantel de Alianza Lima para el Torneo Clausura 2026

Cristian Carbajal llegó esta temporada a Alianza Lima.

Trayectoria de Cristian Carbajal

Estos han sido sus clubes:

  • Sporting Cristal
  • Alianza Universidad
  • Deportivo Binacional
  • Sport Boys
  • Alianza Lima
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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