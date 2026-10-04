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Facundo Morando, DT de Fluminense, mencionó a Alianza Lima tras derrotar a Universitario
Facundo Morando derrotó a Universitario en la final de la Copa Brasilia y recordó a Alianza Lima con un potente mensaje.
Fluminense derrotó 3-2 a Universitario de Deportes en la gran final de la Copa Brasilia, torneo amistoso de pretemporada a poco de que inicie la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Tras ello, Facundo Morando, DT de las brasileñas, le dejó un fuerte mensaje a la gente de Alianza Lima.
Como sabemos, el entrenador argentino estuvo tres temporadas en La Victoria y obtuvo el tricampeonato del certamen peruano, haciendo historia absoluta con las íntimas. Incluso disputó el Mundial de Clubes y se metió en el Top 10 del Ranking Global del 2026.
Por ello, cuando culminó el encuentro entre Fluminense y Universitario de Deportes, le preguntaron a Facundo Morando si tenía algún mensaje para la gente de Alianza Lima. "Un saludo a toda la hinchada de Alianza, que le deseo lo mejor", indicó el director técnico para las cámaras.
De esta forma, los aficionados blanquiazules recibieron una grata sorpresa desde lo anímico y quedaron listos para presenciar al club de sus amores en la Liga Peruana de Vóley 2026/27, torneo que iniciará dentro de algunas semanas.
Plantel de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026-27
Cuerpo técnico
- Alejandro Schneider (DT), David Castellanos (Asistente), Gaspar Vicuña (Asistente), Luis Soto (Asistente), Luis Hernán (Estadista), Jorge Calderón (Fisioterapeuta) y Ezequiel Matías (Preparador físico).
Colocadora
- Cristina Cuba Martínez (Fichaje) y María Alejandra Marín (Renovación).
Opuesta
- Taylor Fricano (Fichaje), Ioana Baciu (Fichaje) y Daniela Bulaich (Fichaje).
Receptora
- Sandra Ostos (Renovación), Esmeralda Loroña (Renovación), Nayeli Yábar (Renovación) y Ysabella Sánchez (Renovación).
Bloqueadora
- Diana de la Peña (Renovación), Clarivett Yllescas (Renovación), Flavia Montes (Fichaje) y Allison Holland (Fichaje).
Líbero
- Esmeralda Sánchez (Renovación) y Zahira Quiñe (Renovación).
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