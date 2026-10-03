Universitario vs Fluminense EN VIVO: hora y canal para ver final de la Copa Brasilia 2026

Universitario de Deportes aseguró su pase a la gran final de la Copa Brasilia 2026 y, en esa instancia, se medirá con Fluminense en un duelo de alto nivel. A continuación, conoce el horario, dónde verlo y todos los detalles de este esperado enfrentamiento entre el conjunto peruano y el brasileño.

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¿A qué hora juega Universitario vs Fluminense vóley?

Te compartimos los horarios en diferentes países para que no te pierdas ningún momento del encuentro entre Universitario y Fluminense, correspondiente a la final de la Copa Brasilia de Vóley:

Perú, Colombia y Ecuador: 4.30 p. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 5.30 p. m.

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 6.30 p. m.

México y Centroamérica: 3.30 p. m.

Estados Unidos: 5.30 p. m. (Miami y Nueva York) y 2.30 p. m. (Los Ángeles)

España: 11.30 p. m.

¿Dónde ver Universitario vs Fluminense vóley EN VIVO?

El partido entre Universitario de Deportes y Fluminense vóley podrá seguirse EN VIVO ONLINE GRATIS a través del canal de YouTube de Metrópoles Esportes, medio que transmitirá en directo este esperado duelo entre el conjunto peruano y el equipo brasileño.

Previa del partido de Universitario vs Fluminense por Copa Brasilia de Vóley

Universitario de Deportes se metió en la final de la Copa Brasilia de Vóley 2026 tras vencer por 3-0 a Gerdau Minas. En la definición, el conjunto crema se medirá ante Fluminense, que consiguió su clasificación luego de superar por 3-1 a Brasilia. El equipo merengue buscará cerrar su participación en Brasil con el título, luego de mostrar un sólido nivel en su camino hacia la gran final.

Tras culminar el torneo, el plantel de Universitario regresará a Lima para reencontrarse con sus hinchas en 'La Noche de las Pumas'. El evento se realizará viernes 9 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes, escenario donde el conjunto crema presentará oficialmente a su equipo y disputará un partido frente a Sancor Seguros Vôlei.