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Partidos de hoy, jueves 1 de octubre: qué partidos hay de Nations League, Copa de la Liga y amistosos
Conoce la programación de partidos de hoy, jueves 1 de octubre, con relación a los duelos de Nations League, Copa de la Liga y amistosos internacionales.
Todo listo para los partidos de hoy, jueves 1 de octubre, en los que destacan cotejos de la Copa de la Liga, UEFA Nations League, Liga de Naciones de la Concacaf, entre otros. Revisa los horarios y canales de transmisión de cada uno de los cotejos que prometen muchas emociones entre los aficionados.
PUEDES VER: Sporting Cristal vs ADT EN VIVO por Copa de la Liga: dónde ver, a qué hora juegan y pronóstico
Partidos de hoy por la Copa de la Liga
|PARTIDO
|HORARIO
|CANALES
|Sporting Cristal vs ADT
|3.00 pm.
|América TV, América TV GO, Bicolor+
Partidos de hoy por la UEFA Nations League
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Azerbaiyán vs Liechtenstein
|11.00 am.
|ESPN 2, Disney Plus
|Gales vs Noruega
|1.45 pm.
|Disney Plus
|Grecia vs Países Bajos
|1.45 pm.
|ESPN 2, Disney Plus
|Alemania vs Serbia
|1.45 pm.
|Disney Plus
|Dinamarca vs Portugal
|1.45 pm.
|ESPN, Disney Plus
|Israel vs Kosovo
|1.45 pm.
|Disney Plus
|República Irlanda vs Austria
|1.45 pm.
|Disney Plus
|Malta vs Gibraltar
|1.45 pm.
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga de Naciones de la Concacaf
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Islas Vírgenes Británicas vs Montserrat
|2.00 pm.
|Youtube, CONCACAF GO
|U.S. Virgin Islands vs Saint Martin
|3.00 pm.
|Youtube, CONCACAF GO
|Dominica vs Guyana
|4.00 pm.
|Youtube, CONCACAF GO
|Curazao vs Trinidad y Tobago
|5.00 pm.
|Youtube, CONCACAF GO
|Curazao vs Trinidad y Tobago
|6.00 pm.
|Youtube, CONCACAF GO
|Islas Caimán vs Puerto Rico
|7.00 pm.
|Youtube, CONCACAF GO
|República Dominicana vs Haití
|7.00 pm.
|Youtube, CONCACAF GO
|Nicaragua vs Costa Rica
|9.00 pm.
|Youtube, CONCACAF GO
Partidos de hoy por la Champions League Femenina
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Austria Wien vs Inter
|11.45 am.
|ESPN 4, Disney Plus
|Køge Kvinder vs Servette Chênois Féminin
|11.45 am.
|Disney Plus
|PSG vs OH Leuven
|2.00 pm.
|Disney Plus
|Manchester City vs Real Madrid
|2.00 pm.
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Copa de Argentina
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Platense vs Estudiantes
|7.15 pm.
|TyC Sports
Partidos de hoy por la Liga Colombiana
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Inter Bogotá vs Once Caldas
|8.00 pm.
|Win+ Fútbol, Win Play, Sport TV
Partidos de hoy por la Copa Kirín
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Panamá vs Nueva Zelanda
|1.10 am.
|TV MAX, DAZN
|Japón vs Ecuador
|5.10 am.
|TC Televisión, Teleamazonas, TBS
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