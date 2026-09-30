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Partidos de hoy, jueves 1 de octubre: qué partidos hay de Nations League, Copa de la Liga y amistosos

Conoce la programación de partidos de hoy, jueves 1 de octubre, con relación a los duelos de Nations League, Copa de la Liga y amistosos internacionales.

Diego Medina
Partidos de hoy, jueves 1 de octubre.
Partidos de hoy, jueves 1 de octubre. | Foto: Composición LÍBERO.
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Todo listo para los partidos de hoy, jueves 1 de octubre, en los que destacan cotejos de la Copa de la Liga, UEFA Nations League, Liga de Naciones de la Concacaf, entre otros. Revisa los horarios y canales de transmisión de cada uno de los cotejos que prometen muchas emociones entre los aficionados.

Sporting Cristal vs ADT EN VIVO por semifinal de la Copa de la Liga.

PUEDES VER: Sporting Cristal vs ADT EN VIVO por Copa de la Liga: dónde ver, a qué hora juegan y pronóstico

Partidos de hoy por la Copa de la Liga

PARTIDOHORARIOCANALES
Sporting Cristal vs ADT3.00 pm.América TV, América TV GO, Bicolor+

Partidos de hoy por la UEFA Nations League

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Azerbaiyán vs Liechtenstein11.00 am.ESPN 2, Disney Plus
Gales vs Noruega1.45 pm.Disney Plus
Grecia vs Países Bajos1.45 pm.ESPN 2, Disney Plus
Alemania vs Serbia1.45 pm.Disney Plus
Dinamarca vs Portugal1.45 pm.ESPN, Disney Plus
Israel vs Kosovo1.45 pm.Disney Plus
República Irlanda vs Austria1.45 pm.Disney Plus
Malta vs Gibraltar1.45 pm.Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Naciones de la Concacaf

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Islas Vírgenes Británicas vs Montserrat2.00 pm.Youtube, CONCACAF GO
U.S. Virgin Islands vs Saint Martin3.00 pm.Youtube, CONCACAF GO
Dominica vs Guyana4.00 pm.Youtube, CONCACAF GO
Curazao vs Trinidad y Tobago5.00 pm.Youtube, CONCACAF GO
Curazao vs Trinidad y Tobago6.00 pm.Youtube, CONCACAF GO
Islas Caimán vs Puerto Rico7.00 pm.Youtube, CONCACAF GO
República Dominicana vs Haití7.00 pm.Youtube, CONCACAF GO
Nicaragua vs Costa Rica9.00 pm.Youtube, CONCACAF GO

Partidos de hoy por la Champions League Femenina

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Austria Wien vs Inter11.45 am.ESPN 4, Disney Plus
Køge Kvinder vs Servette Chênois Féminin11.45 am.Disney Plus
PSG vs OH Leuven2.00 pm.Disney Plus
Manchester City vs Real Madrid2.00 pm.Disney Plus

Partidos de hoy por la Copa de Argentina

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Platense vs Estudiantes7.15 pm.TyC Sports

Partidos de hoy por la Liga Colombiana

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Inter Bogotá vs Once Caldas8.00 pm.Win+ Fútbol, Win Play, Sport TV

Partidos de hoy por la Copa Kirín

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Panamá vs Nueva Zelanda1.10 am.TV MAX, DAZN
Japón vs Ecuador5.10 am.TC Televisión, Teleamazonas, TBS
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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