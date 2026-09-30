Revelan la verdadera razón por la que Cristiano Ronaldo dejó Portugal: "Traición"

La salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal continúa generando repercusiones luego de que el delantero no sumara minutos ante Noruega, pese a haber realizado trabajos de calentamiento durante varios minutos. Jorge Jesús explicó posteriormente que había acordado con el atacante que no disputaría los dos primeros partidos de esta fecha FIFA, aunque reconoció que pudo cometer un error al mandarlo a calentar.

¿Qué pasó entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús?

En medio de esta situación, Eduardo Aguirre, periodista de El Chiringuito y cercano al entorno de Ronaldo, reveló una versión sobre lo ocurrido entre el futbolista y el entrenador portugués. Según señaló el comunicador, ambos sostuvieron una reunión durante la noche del martes, en la que el entrenador le habría pedido perdón a CR7 por haberlo enviado a calentar durante 35 minutos y finalmente no darle ingreso al terreno de juego. Además, Aguirre afirmó que el técnico le habría adelantado que también explicaría esta situación durante su conferencia de prensa.

"Hubo una reunión la noche del martes, Jorge Jesús le pidió perdón a Cristiano por ningunearlo al sacarlo a calentar 35 minutos y no meterlo…le dijo que lo haría también en rueda de prensa. Sale en rueda de prensa y miente, por eso Ronaldo explota por que se siente traicionado”, señaló el periodista el cual calificó el hecho como una traición.

Esta versión se suma a las declaraciones públicas de Jorge Jesús, quien reconoció que Cristiano se molestó con él después del partido ante Noruega. El técnico portugués explicó que su intención era proteger al delantero y al equipo, pero admitió que ponerlo a calentar pudo haber sido un error. Posteriormente, Ronaldo abandonó la concentración de Portugal y comunicó que, en su momento, explicará las razones que motivaron su decisión.

Próximo partido de Portugal sin Cristiano Ronaldo

La selección de Portugal volverá a las canchas este jueves 1 de octubre para enfrentar a Dinamarca por la tercera jornada de la UEFA Nations League. El compromiso se disputará desde la 1.45 p. m. (hora peruana) en el estadio Parken de Copenhague, donde el conjunto luso buscará sumar un nuevo triunfo en el torneo.