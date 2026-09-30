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¡Lo último! Fabián Bustos es nuevo DT de Universitario para buscar el tetracampeonato: "Vuelve"

El técnico Fabián Bustos concretó su regreso a Universitario tras la salida de Héctor Cúper. El argentino afrontará el Torneo Clausura y tendrá como objetivo lograr el 'tetra'.

Angel Curo
Fabián Bustos es nuevo DT de Universitario para buscar el tetracampeonato: "Vuelve"
Fabián Bustos es nuevo DT de Universitario para buscar el tetracampeonato: "Vuelve" | Foto: ESPN | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes sigue enfocado en recuperar su mejor nivel en esta pausa del campeonato. El club atraviesa un momento de incertidumbre tras la salida de Héctor Cúper por el mal desempeño del equipo en el Torneo Clausura. Sin embargo, los hinchas se emocionaron tras confirmarse que Fabián Bustos regresa para tomar las riendas de la dirección técnica.

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Fabián Bustos es nuevo DT de Universitario para buscar el tetracampeonato

Luego de haberse anunciado formalmente la salida de Héctor Cúper, se conoció que la dirección deportiva de Universitario venía negociando con Fabián Bustos para concretar su regreso al blanquillo crema.

En ese contexto, el periodista deportivo Gustavo Peralta emocionó a los hinchas al confirmar que el estratega argentino ya tiene todo cerrado para poder ser asumir nuevamente como DT de la ‘U’ y buscar el tetracampeonato nacional. Bustos regresa al club luego de un año y cinco meses.

Fabián Bustos, Universitario de Deportes

Fabián Bustos llegó a un acuerdo para ser nuevo DT de Universitario.

¡Atención! Fabián Bustos ya es el nuevo director técnico de Universitario de Deportes. El argentino vuelve al club crema para iniciar una nueva etapa, fue la información que compartió el comunicador en su cuenta de ‘X’.

Del mismo modo, durante el programa ‘Modo Fútbol’, el hombre de prensa indicó que Fabián Bustos llegó a un acuerdo rápidamente con la administración crema, por lo que será anunciado en las próximas horas por la institución. Además, Peralta señaló que Piero Alva, quien está como interino, no formará parte del comando técnico.

Fabián Bustos no podrá dirigir sus primeros partidos con Universitario

Cabe señalar que, pese a haber dejado el club durante varios meses, Fabián Bustos no podrá dirigir sus primeros tres partidos en esta nueva etapa al frente del conjunto crema. El técnico argentino había sido sancionado por la Comisión Disciplinaria con cuatro encuentros tras un polémico gesto durante el clásico ante Alianza Lima, pero solo cumplió una fecha antes de marcharse a Olimpia.

Por ello, tras su regreso a Universitario, Bustos deberá cumplir las tres fechas restantes de su suspensión, por lo que no podrá estar en el banquillo durante los primeros compromisos del equipo en esta nueva etapa.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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