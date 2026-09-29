Figura de Universitario se despidió del club en medio del Clausura: "Me voy como hincha"

Universitario de Deportes decidió por no seguir contando con Héctor Cúper como entrenador del primer equipo y, de manera similar, otro integrante del cuerpo técnico también se despidió en pleno Torneo Clausura de la Liga 1 2026, durante la pausa por la fecha FIFA: estamos hablando del preparador físico Zacarías Gaggero.

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Figura de Universitario se despidió del equipo en pleno Torneo Clausura 2026

Gaggero recurrió a sus redes sociales para despedirse de Universitario y de su afición, luego de que dejara de formar parte del club tras la salida de Cúper. El argentino afirmó que llegó al país por trabajo, pero que el equipo terminó ganándose su aprecio, hasta el punto de considerarse ahora un hincha más.

Zacarías Gaggero se despidió de Universitario

Asimismo, el preparador físico expresó su agradecimiento a todos los trabajadores del club crema, al considerar que hicieron más agradable su etapa en la escuadra, y afirmó además que no le habría gustado marcharse.

“Llegué como preparador físico, me voy como hincha. Lo di todo, no me guarde nada y aun así a veces las cosas no salen como quisiera, nada que reprochar. Quiero agradecerle a todos los que hacen de la ‘U’ una familia. Gracias a todos los dirigentes. A cada uno de los que trabajan haciendo cada día un lugar más lindo y de donde no me quisiera ir. Gracias por creer en mí y por el compromiso de cada día. Se mataron, lo dieron todo y al final del camino hay recompensa. Y dale U toda la vida”, afirmó.

¿Quién era Zacarías Gaggero en Universitario?

Zacarías Gaggero es visto por los hinchas de Universitario de Deportes como un gran preparador físico y, pese al poco tiempo transcurrido en el Torneo Clausura, su trabajo se notó en la mejora del estado físico de varios futbolistas del club. No obstante, tras la salida de Héctor Cúper, él también deberá marcharse.