Héctor Cúper tomó determinante postura tras cuestionamientos por su continuidad en Universitario

Universitario de Deportes no atraviesa su mejor etapa luego de los múltiples rumores que han puesto en duda la continuidad de Héctor Cúper. El técnico viene siendo cuestionado por el mal funcionamiento del plantel en el Torneo Clausura y ahora se reveló que ha decidido adoptar una postura decisiva con la administración.

Héctor Cúper tomó determinante postura tras cuestionamientos por su continuidad

Durante el programa ‘Modo Fútbol’, Gustavo Peralta señaló que, por el momento, Héctor Cúper continúa al mando de Universitario y reveló que la administración encabezada por Franco Velazco mantiene su respaldo al técnico argentino.

Sin embargo, el comunicador sorprendió al informar que, en medio de los rumores y cuestionamientos sobre su continuidad, el entorno de Cúper se puso en contacto con la dirección deportiva para conocer si realmente se está evaluando su salida. Según explicó, de haber recibido una confirmación, el estratega argentino habría tomado la decisión de presentar su renuncia y marcharse de inmediato.

Héctor Cúper dirigió los entrenamiento de Universitario de este lunes con normalidad.

“La práctica se desarrolló con normalidad, no significa que con alegría total. La administración considera que Cúper debe seguir, y desde el entorno de Cúper me dijeron que consultaron a gente de la ‘U’ si de verdad están evaluándolo, porque si es así no lo van a permitir, y como no ha pasado, el técnico sigue trabajando tranquilo”, reveló el periodista.

Sin embargo, tras no recibir una confirmación sobre una posible salida, el técnico argentino continúa trabajando con normalidad junto al plantel crema, con la misión de corregir los errores mostrados en las últimas fechas y cambiarle la cara al equipo.

Franco Velazco no se reunió con Héctor Cúper

Del mismo modo, Peralta indicó que en la última práctica no se produjo ninguna reunión entre el comando técnico y la administración de Universitario para evaluar la continuidad de Héctor Cúper. No obstante, enfatizó que, en caso de que se decida la salida del estratega, tampoco sería necesario entablar un diálogo previo, sino simplemente comunicarle su destitución.

“Se dijo que Franco Velazco iba a ir al entrenamiento y no apareció, no hubo ninguna reunión porque tampoco debe haberla. Si Velazco quiere cesar a Cúper, lo tiene que informar y punto. No hay nada que conversar, es una situación así”, señaló.