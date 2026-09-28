Farfán pidió a Alianza Lima el fichaje de figura que destaca en Liga 1: "Ojo, pestaña y ceja"

Alianza Lima sigue firme en su objetivo de salir campeón de la Liga 1 2026, sin embargo desde ya Jefferson Farfán, quien es considerado figura histórica del club, salió al frente para pedir a los dirigentes íntimos el fichaje de un jugador que viene teniendo un gran rendimiento en el fútbol peruano: estamos hablando de Mauricio Arrasco de FC Cajamarca.

Jefferson Farfán solicitó a Alianza Lima el fichaje de un futbolista que destaca en la Liga 1

Farfán utilizó su programa llamado 'Enfocados' para exigir a la directiva de Alianza que estén muy pendientes de Arriasco, un futbolista con pasado blanquiazul, ya que viene luciéndose en la Liga 1 y puede ser una gran incorporación para la temporada 2027. Asimismo, alegó que el volante puede ser también llamado a la selección peruana.

Jefferson Farfán pidió a Alianza Lima el fichaje de Mauricio Arrasco de FC Cajamarca

"A ver mi gente de Alianza Lima, por favor. Ojo, pestaña y ceja, no pueden dejar ir a un jugador así como Mauricio Arrasco, un chico que viene haciendo las cosas muy bien y que merece selección", afirmó el exjugador conocido como la ‘Foquita’.

Por otro lado, Jefferson Farfán no fue el único que habló sobre este posible fichaje, ya que Paolo Hurtado también tuvo palabras positivas sobre Mauricio Arrasco y pidió su regreso a Alianza Lima.

"Yo creo que está bien que se haya ido para que juegue y ahora vuelva, para que lo que está haciendo en FC Cajamarca lo demuestre ahora en Alianza Lima, para que siga surgiendo el chico porque de verdad tiene mucho talento”, finalizó.

¿Cómo le fue a Mauricio Arrasco en Alianza Lima?

Cabe mencionar que Arrasco formó parte de las divisiones menores de Alianza, empezando en las divisiones juveniles en 2014 hasta 2022 que fue cuando fue promovido a la reserva del equipo blanquiazul. A pesar de haber debutado con el plantel mayor en 2023, las pocas posibilidades de ser titular en el equipo lo llevaron a firmar por FC Cajamarca.

¿Cómo le va a Mauricio Arrasco en FC Cajamarca?

Con escasas ocasiones en el área, Mauricio Arrasco ha ido ganando protagonismo en FC Cajamarca hasta consolidarse como uno de los futbolistas más destacados del plantel. En la temporada, ha disputado 16 encuentros en el Torneo Apertura y 10 en el Clausura. En conjunto, suma 7 anotaciones en el año y ha sido elegido el mejor en varios partidos durante la campaña 2026.