0

Farfán pidió a Alianza Lima el fichaje de figura que destaca en Liga 1: "Ojo, pestaña y ceja"

Jefferson Farfán exhortó a Alianza Lima a concretar el fichaje de un futbolista que atraviesa un destacado rendimiento en la Liga 1 2026.

Luis Blancas
Jefferson Farfán solicitó a Alianza Lima el fichaje de un futbolista que destaca en la Liga 1
Jefferson Farfán solicitó a Alianza Lima el fichaje de un futbolista que destaca en la Liga 1 | Composición: Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima sigue firme en su objetivo de salir campeón de la Liga 1 2026, sin embargo desde ya Jefferson Farfán, quien es considerado figura histórica del club, salió al frente para pedir a los dirigentes íntimos el fichaje de un jugador que viene teniendo un gran rendimiento en el fútbol peruano: estamos hablando de Mauricio Arrasco de FC Cajamarca.

Alianza Lima y el nuevo arquero que puede reemplazar a Alejandro Duarte tras rendimiento

PUEDES VER: ¿Reemplazará a Alejandro Duarte? El nuevo arquero que ilusiona a los hinchas de Alianza Lima

Jefferson Farfán solicitó a Alianza Lima el fichaje de un futbolista que destaca en la Liga 1

Farfán utilizó su programa llamado 'Enfocados' para exigir a la directiva de Alianza que estén muy pendientes de Arriasco, un futbolista con pasado blanquiazul, ya que viene luciéndose en la Liga 1 y puede ser una gran incorporación para la temporada 2027. Asimismo, alegó que el volante puede ser también llamado a la selección peruana.

Jefferson Farfán pidió a Alianza Lima el fichaje de Mauricio Arrasco de FC Cajamarca

Jefferson Farfán pidió a Alianza Lima el fichaje de Mauricio Arrasco de FC Cajamarca

"A ver mi gente de Alianza Lima, por favor. Ojo, pestaña y ceja, no pueden dejar ir a un jugador así como Mauricio Arrasco, un chico que viene haciendo las cosas muy bien y que merece selección", afirmó el exjugador conocido como la ‘Foquita’.

Por otro lado, Jefferson Farfán no fue el único que habló sobre este posible fichaje, ya que Paolo Hurtado también tuvo palabras positivas sobre Mauricio Arrasco y pidió su regreso a Alianza Lima.

"Yo creo que está bien que se haya ido para que juegue y ahora vuelva, para que lo que está haciendo en FC Cajamarca lo demuestre ahora en Alianza Lima, para que siga surgiendo el chico porque de verdad tiene mucho talento”, finalizó.

¿Cómo le fue a Mauricio Arrasco en Alianza Lima?

Cabe mencionar que Arrasco formó parte de las divisiones menores de Alianza, empezando en las divisiones juveniles en 2014 hasta 2022 que fue cuando fue promovido a la reserva del equipo blanquiazul. A pesar de haber debutado con el plantel mayor en 2023, las pocas posibilidades de ser titular en el equipo lo llevaron a firmar por FC Cajamarca.

¿Cómo le va a Mauricio Arrasco en FC Cajamarca?

Con escasas ocasiones en el área, Mauricio Arrasco ha ido ganando protagonismo en FC Cajamarca hasta consolidarse como uno de los futbolistas más destacados del plantel. En la temporada, ha disputado 16 encuentros en el Torneo Apertura y 10 en el Clausura. En conjunto, suma 7 anotaciones en el año y ha sido elegido el mejor en varios partidos durante la campaña 2026.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Revelan la decisión final de Universitario sobre el futuro de Héctor Cúper: "No continuaría"

  2. Alineaciones Perú vs México: el potente once de Mano Menezes para el amistoso de fecha FIFA

Notas Recomendadas

Ofertas

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 69.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano