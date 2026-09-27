Próximo partido de Cristal vs ADT: día, hora y canal por la vuelta de semifinal de Copa de la Liga

Sporting Cristal logró dar un paso importante hacia la final de la Copa de la Liga 2026 tras vencer 1-0 en Tarma a ADT. Gabriel Santana anotó el único gol del partido y ahora todo se definirá en el Estadio Alberto Gallardo. El elenco rimense ahora espera contar con su afición para conseguir uno de los objetivos que es pelear por este certamen del fútbol peruano. Conoce el día, hora y canal de transmisión para no perderte estos últimos 90 minutos.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs ADT por la Copa de la Liga?

La vuelta de la semifinal de la Copa de la Liga 2026 entre Sporting Cristal vs ADT se llevará a cabo el próximo jueves 1 de octubre en el Estadio Alberto Gallardo. Este choque será en el Estadio Alberto Gallardo y se espera buena presencia de hincha a pesar de ser a mitad de semana.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT?

El duelo entre celestes y tarmeños inicia a partir de las 3.00 p. m. horas locales (8.00 p. m. hora GMT). De igual manera, te anunciamos los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 2.00 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 3.00 p. m.

Venezuela, Bolivia: 4.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 5.00 p. m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs ADT?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs ADT por la vuelta de la semifinal de la Copa de la Liga 2026 se verá por la señal abierta de América TV (Canal 4) a nivel nacional. Asimismo, tienes las opciones vía streaming para sintonizarlo en los aplicativos de América TV GO y Bicolor+ en Youtube.

Sporting Cristal busca la clasificación a la final de la Copa de la Liga.

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