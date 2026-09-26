Menezes elogió a 4 jugadores de Perú a pesar de la derrota ante Estados Unidos: "Cosas positivas"

La selección peruana no pudo evitar una contundente derrota por 4-1 ante Estados Unidos, pero Mano Menezes encontró algunos aspectos rescatables del rendimiento de la Bicolor. El técnico brasileño consideró que el encuentro tuvo dos etapas muy marcadas y destacó las actuaciones de cuatro futbolistas pese al resultado adverso.

Mano Menezes se rindió en elogios ante 4 futbolistas de la selección peruana pese a la derrota ante Estados Unidos

Menezes resaltó principalmente el trabajo de Bassco Soyer y Piero Magallanes, además de mencionar las oportunidades que tuvieron Alex Valera y Oliver Sonne durante el encuentro. Para el entrenador, esas acciones muestran que Perú tuvo herramientas para generar peligro ante un rival que ejerció una presión alta.

Mano Menezes se rindió en elogios ante Oliver Sonne, Piero Magallanes, Jhonny Vidales y Bassco Soyer a pesar de la derrota de Perú ante Estados Unidos

“A partir del momento que nos desorganizamos ya no hay nada positivo, pero en el primer tiempo sí hubo cosas positivas. La actuación de Magallanes en el primer tiempo, la de Soyer en el segundo. El equipo encontró salidas para atacar, lo que era difícil porque el rival siempre presionó alto pero encontramos salidas para llegar, tuvimos el gol, la ocasión de Vidales, también la de Sonne y esas son cosas positivas. Es un aprendizaje duro que tenemos que sabernos comportar en situaciones como esa y no desorganizarnos como equipo”, manifestó.

Mano Menezes explicó la derrota de Perú ante Estados Unidos

Asimismo, para Menezes, el encuentro dio un giro total después del controvertido penal señalado a favor del equipo norteamericano. El técnico sostuvo que Perú había tenido un mejor desempeño antes de esa jugada, pero después perdió la organización colectiva.

“Podemos dividir el partido en dos partes bien claras, la primera que fue hasta el penal y la segunda después de eso. Creo que hicimos un buen primer tiempo, más equilibrado, más entero como equipo. Empezamos el segundo con un poco más de dificultades para contener al adversario pero el equipo se mantuvo hasta ahí organizado. A partir del penal nos desorganizamos. Puede ser injusticia, puede ser duro pero tenemos que saber enfrentar momentos como esos porque pasan en el fútbol como ocurrió hoy”, señaló el estratega en conferencia de prensa.

De esta manera, Menezes evitó quedarse únicamente con el resultado y puso énfasis en los aspectos que Perú deberá corregir. El técnico brasileño consideró que la principal lección de la goleada es aprender a mantener la organización colectiva cuando aparecen situaciones adversas durante un partido.