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Acumulado Liga 1 2026: tabla de posiciones y quién está puntero en el fútbol peruano

Alianza Lima se mantiene como líder del acumulado de la Liga 1 2026 con 56 unidades, pero Universitario y Deportivo Garcilaso están muy cerca.

Gary Huaman
Revisa cómo marcha la tabla de posiciones del acumulado y Torneo Clausura.
Revisa cómo marcha la tabla de posiciones del acumulado y Torneo Clausura. | Foto: composición Líbero
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Si bien el fútbol peruano ha entrado en pausa a raíz de la fecha internacional FIFA, este miércoles 23 de septiembre se jugará el partido pendiente entre Cienciano vs ADT por la novena fecha del Torneo Clausura a las 3.00 p. m. en Tarma. El cuadro cusqueño suspendió sus encuentros ante el conjunto tarmeño y los Chankas debido a su participación en la Copa Sudamericana 2026.

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Tabla acumulada de la Liga 1 2026

PosiciónClubPJDFPuntps
1Alianza Lima272656
2Universitario271249
3Deportivo Garcilaso271548
4FBC Melgar271646
5Cusco FC27245
6Los Chankas26-941
7Cienciano25740
8Alianza Atlético27540
9Sporting Cristal27838
10Sport Boys27338
11Sport Huancayo27-735
12Juan Pablo II27-1034
13Atlético Grau27-532
14Comerciantes Unidos27-330
15FC Cajamarca27-1127
16CD Moquegua27-1725
17ADT26-1422
18UTC27-1815

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

PuestoClubPJDFPuntos
1Deportivo Garcilaso101222
2Universitario10320
3Sporting Cristal101019
4Alianza Atlético10319
5Sport Huancayo10319
6Juan Pablo II10818
7FBC Melgar10718
8Sport Boys10718
9Cusco FC10518
10Alianza Lima10416
11Atlético Grau10116
12FC Cajamarca10-610
13Comerciantes Unidos10-19
14Cienciano8-57
15CD Moquegua10-107
16Los Chankas9-137
17UTC10-132
18ADT9-152
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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