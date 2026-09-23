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Acumulado Liga 1 2026: tabla de posiciones y quién está puntero en el fútbol peruano
Alianza Lima se mantiene como líder del acumulado de la Liga 1 2026 con 56 unidades, pero Universitario y Deportivo Garcilaso están muy cerca.
Si bien el fútbol peruano ha entrado en pausa a raíz de la fecha internacional FIFA, este miércoles 23 de septiembre se jugará el partido pendiente entre Cienciano vs ADT por la novena fecha del Torneo Clausura a las 3.00 p. m. en Tarma. El cuadro cusqueño suspendió sus encuentros ante el conjunto tarmeño y los Chankas debido a su participación en la Copa Sudamericana 2026.
PUEDES VER: ¿Semifinal o final directa? Así se jugarían los playoffs de la Liga 1 si el Clausura terminara hoy
Tabla acumulada de la Liga 1 2026
|Posición
|Club
|PJ
|DF
|Puntps
|1
|Alianza Lima
|27
|26
|56
|2
|Universitario
|27
|12
|49
|3
|Deportivo Garcilaso
|27
|15
|48
|4
|FBC Melgar
|27
|16
|46
|5
|Cusco FC
|27
|2
|45
|6
|Los Chankas
|26
|-9
|41
|7
|Cienciano
|25
|7
|40
|8
|Alianza Atlético
|27
|5
|40
|9
|Sporting Cristal
|27
|8
|38
|10
|Sport Boys
|27
|3
|38
|11
|Sport Huancayo
|27
|-7
|35
|12
|Juan Pablo II
|27
|-10
|34
|13
|Atlético Grau
|27
|-5
|32
|14
|Comerciantes Unidos
|27
|-3
|30
|15
|FC Cajamarca
|27
|-11
|27
|16
|CD Moquegua
|27
|-17
|25
|17
|ADT
|26
|-14
|22
|18
|UTC
|27
|-18
|15
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026
|Puesto
|Club
|PJ
|DF
|Puntos
|1
|Deportivo Garcilaso
|10
|12
|22
|2
|Universitario
|10
|3
|20
|3
|Sporting Cristal
|10
|10
|19
|4
|Alianza Atlético
|10
|3
|19
|5
|Sport Huancayo
|10
|3
|19
|6
|Juan Pablo II
|10
|8
|18
|7
|FBC Melgar
|10
|7
|18
|8
|Sport Boys
|10
|7
|18
|9
|Cusco FC
|10
|5
|18
|10
|Alianza Lima
|10
|4
|16
|11
|Atlético Grau
|10
|1
|16
|12
|FC Cajamarca
|10
|-6
|10
|13
|Comerciantes Unidos
|10
|-1
|9
|14
|Cienciano
|8
|-5
|7
|15
|CD Moquegua
|10
|-10
|7
|16
|Los Chankas
|9
|-13
|7
|17
|UTC
|10
|-13
|2
|18
|ADT
|9
|-15
|2
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