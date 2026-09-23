Acumulado Liga 1 2026: tabla de posiciones y quién está puntero en el fútbol peruano

Si bien el fútbol peruano ha entrado en pausa a raíz de la fecha internacional FIFA, este miércoles 23 de septiembre se jugará el partido pendiente entre Cienciano vs ADT por la novena fecha del Torneo Clausura a las 3.00 p. m. en Tarma. El cuadro cusqueño suspendió sus encuentros ante el conjunto tarmeño y los Chankas debido a su participación en la Copa Sudamericana 2026.

Tabla acumulada de la Liga 1 2026

Posición Club PJ DF Puntps 1 Alianza Lima 27 26 56 2 Universitario 27 12 49 3 Deportivo Garcilaso 27 15 48 4 FBC Melgar 27 16 46 5 Cusco FC 27 2 45 6 Los Chankas 26 -9 41 7 Cienciano 25 7 40 8 Alianza Atlético 27 5 40 9 Sporting Cristal 27 8 38 10 Sport Boys 27 3 38 11 Sport Huancayo 27 -7 35 12 Juan Pablo II 27 -10 34 13 Atlético Grau 27 -5 32 14 Comerciantes Unidos 27 -3 30 15 FC Cajamarca 27 -11 27 16 CD Moquegua 27 -17 25 17 ADT 26 -14 22 18 UTC 27 -18 15

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026