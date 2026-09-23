Portal internacional se rinde ante Alianza Lima: detalle en Matute se hace viral e hinchas reaccionan

Alianza Lima es uno de los clubes más grandes del Perú y populares de Sudamérica. En ese sentido, el elenco blanquiazul generó sensación a nivel internacional debido a que un reconocido portal lo destacó, lo que generó diversa cantidad de comentarios en su hinchada y también en la de Universitario de Deportes. Te contamos todos los detalles en las siguientes líneas.

Como sabemos, el Estadio Alejandro Villanueva es uno de los más imponentes del Perú y suele llenarse cada vez que los íntimos ejercen localía, ya sea en la Liga 1, Copa Libertadores o Copa Sudamericana. En ese aspecto, este conocido escenario deportivo también cuenta con la misión de intimidar a sus rivales antes de ingresar al campo, sobre todo gracias a un tremendo mural que existe en sus interiores.

Resulta que, en el camino del vestuario al césped en Matute existe una famosa imagen que dice lo siguiente: "Nunca nos ganarán". Esta viene acompañada de un terrorífico gorila y colores azul y blanco que buscan amilanar al oponente de turno. Por ello, el portal 'Barra Brava', que cuenta con miles de seguidores en redes sociales, destacó este mural junto a otros del continente.

Barra Brava destacó mural en Matute.

Hinchas de Universitario reaccionaron

Lo sorprendente de ello es que los que reaccionaron no fueron los hinchas de Alianza Lima, sino los de Universitario de Deportes que, aparentemente, no soportaron que su clásico rival sea destacado a nivel continental. Por ello, no dudaron en dejar comentarios burlándose del mural y de la institución blanquiazul, resaltando que tal mural no causa intimidación alguna para sus rivales.

Recordemos que los merengues llevan ocho años sin perder en Matute y es de este dato que se agarraron para intentar mofarse de la escuadra íntima, aunque hay que tener en cuenta que en algunos años los clásicos no se realizaron en dicho recinto deportivo por temas de la pandemia o cuando estuvo suspendido por sanción.