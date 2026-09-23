La Liga 1 entró en receso por los partidos de la selección peruana; sin embargo, esta paralización servirá para que el calendario se complete con dos partidos pendientes que fueron postergados por la participación de Cienciano en la Copa Sudamericana. Repasa cómo marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura.

Recordemos que son dos los encuentros que tiene pendiente Papá de América: de visita ante ADT en Tarma y también jugará como local ante Los Chankas en el estadio Garcilaso de la Vega, en Cusco.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Así marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura:

Posición Equipo PJ DF PTS 1 Deportivo Garcilaso 10 12 22 2 Universitario 10 3 20 3 Sporting Cristal 10 10 19 4 Alianza Atlético 10 3 19 5 Sport Huancayo 10 3 19 6 Juan Pablo II 10 8 18 7 FBC Melgar 10 7 18 8 Sport Boys 10 7 18 9 Cusco FC 10 5 18 10 Alianza Lima 10 4 16 11 Atlético Grau 10 1 16 12 FC Cajamarca 10 -6 10 13 Comerciantes Unidos 10 -1 9 14 Cienciano 8 -5 7 15 CD Moquegua 10 -10 7 16 Los Chankas 9 -13 7 17 ADT 10 -15 2 18 UTC* 10 -13 -3

Partidos pendientes de la Liga 1 2026