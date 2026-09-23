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Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: repasa cómo marcha la clasificación de la Liga 1
Revisa cómo va la tabla de posiciones del Torneo Clausura mientras la Liga 1 se fue al receso. Tendremos dos partidos pendientes de Cienciano, que podrían modificar la clasificación.
La Liga 1 entró en receso por los partidos de la selección peruana; sin embargo, esta paralización servirá para que el calendario se complete con dos partidos pendientes que fueron postergados por la participación de Cienciano en la Copa Sudamericana. Repasa cómo marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura.
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Recordemos que son dos los encuentros que tiene pendiente Papá de América: de visita ante ADT en Tarma y también jugará como local ante Los Chankas en el estadio Garcilaso de la Vega, en Cusco.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
Así marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura:
|Posición
|Equipo
|PJ
|DF
|PTS
|1
|Deportivo Garcilaso
|10
|12
|22
|2
|Universitario
|10
|3
|20
|3
|Sporting Cristal
|10
|10
|19
|4
|Alianza Atlético
|10
|3
|19
|5
|Sport Huancayo
|10
|3
|19
|6
|Juan Pablo II
|10
|8
|18
|7
|FBC Melgar
|10
|7
|18
|8
|Sport Boys
|10
|7
|18
|9
|Cusco FC
|10
|5
|18
|10
|Alianza Lima
|10
|4
|16
|11
|Atlético Grau
|10
|1
|16
|12
|FC Cajamarca
|10
|-6
|10
|13
|Comerciantes Unidos
|10
|-1
|9
|14
|Cienciano
|8
|-5
|7
|15
|CD Moquegua
|10
|-10
|7
|16
|Los Chankas
|9
|-13
|7
|17
|ADT
|10
|-15
|2
|18
|UTC*
|10
|-13
|-3
Partidos pendientes de la Liga 1 2026
- 15.00 | ADT vs Cienciano | Estadio Municipal Unión, Tarma (Fecha 9)
- 15.00 | Cienciano vs Los Chankas | Estadio Municipal Los Chankas, Andahuaylas (Fecha 10)
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