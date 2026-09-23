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Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: repasa cómo marcha la clasificación de la Liga 1

Revisa cómo va la tabla de posiciones del Torneo Clausura mientras la Liga 1 se fue al receso. Tendremos dos partidos pendientes de Cienciano, que podrían modificar la clasificación.

Wilfredo Inostroza
Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 | Composición: LÍBERO
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La Liga 1 entró en receso por los partidos de la selección peruana; sin embargo, esta paralización servirá para que el calendario se complete con dos partidos pendientes que fueron postergados por la participación de Cienciano en la Copa Sudamericana. Repasa cómo marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura.

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Recordemos que son dos los encuentros que tiene pendiente Papá de América: de visita ante ADT en Tarma y también jugará como local ante Los Chankas en el estadio Garcilaso de la Vega, en Cusco.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Así marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura:

PosiciónEquipoPJDFPTS
1Deportivo Garcilaso101222
2Universitario10320
3Sporting Cristal101019
4Alianza Atlético10319
5Sport Huancayo10319
6Juan Pablo II10818
7FBC Melgar10718
8Sport Boys10718
9Cusco FC10518
10Alianza Lima10416
11Atlético Grau10116
12FC Cajamarca10-610
13Comerciantes Unidos10-19
14Cienciano8-57
15CD Moquegua10-107
16Los Chankas9-137
17ADT10-152
18UTC*10-13-3

Partidos pendientes de la Liga 1 2026

  • 15.00 | ADT vs Cienciano | Estadio Municipal Unión, Tarma (Fecha 9)
  • 15.00 | Cienciano vs Los Chankas | Estadio Municipal Los Chankas, Andahuaylas (Fecha 10)
Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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