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¿Purga? Universitario y su larga lista de jugadores que finalizan contrato a final de temporada

En medio de la crisis por el rendimiento del equipo, se conoció que varios jugadores de Universitario finalizarán contrato a fin de año y quedarán como agentes libres.

Angel Curo
Universitario y su larga lista de jugadores que finalizan contrato a final de temporada
Universitario y su larga lista de jugadores que finalizan contrato a final de temporada | Foto: Carlos Félix/URPI-LR
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Universitario de Deportes no llegó en su mejor momento a la fecha FIFA tras los cuestionamientos por su rendimiento en el Torneo Clausura. Los hinchas han mostrado su descontento con el funcionamiento del equipo en el campo y han apuntado contra varios jugadores. En medio de ello, se conoció que los cremas tienen una larga lista de futbolistas que culminan contrato para fin de temporada.

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Universitario y su larga lista de jugadores que finalizan contrato a final de temporada

La hinchada de la 'U' ya empieza a pensar en una renovación de su plantel de cara a la próxima temporada. El cuadro crema no ha tenido el rendimiento esperado tras perder el Torneo Apertura y ha dejado varias dudas con su desempeño. En medio de ello, se conoció que hasta doce jugadores finalizarán contrato a final de temporada.

En esta lista aparecen referentes que han sido importantes para Universitario durante los últimos años, pero también algunos de los fichajes realizados a inicios de temporada: Bryan Reyna, Héctor Fértoli, Caín Fara y Jorge Gutiérrez, quienes todavía no tienen asegurada su continuidad en el conjunto merengue.

  • Fabián Cabanillas
  • Horacio Calcaterra
  • Aldo Corzo
  • Miguel Vargas
  • Héctor Fértoli
  • Bryan Reyna
  • Jorge Gutiérrez
  • José Rivera
  • Jorge Murrugarra
  • Jairo Concha
  • Caín Fara
  • Jhefferson Rodríguez
Jairo Concha, Caín Fara, José Rivera, Aldo Corzo, Universitario de Deportes

Jairo Concha, Caín Fara, José Rivera y Aldo Corzo finalizan contrato con Universitario este 2026

Cabe señalar que varios de estos futbolistas han perdido protagonismo en los últimos partidos de Universitario, por lo que su continuidad resulta incierta. Este es el caso de Aldo Corzo y Horacio Calcaterra, además de algunos juveniles que no vienen siendo considerados por Héctor Cúper.

Uno de los casos más llamativos es el de Caín Fara, quien tuvo un destacado rendimiento durante la primera parte de la temporada, pero posteriormente bajó su nivel en el Torneo Clausura. Por ello, su futuro dependerá de la evaluación que realice la institución durante los próximos meses.

Distinto es el escenario de Héctor Fértoli, Bryan Reyna y Jorge Gutiérrez, ya que los tres llegaron en condición de cedidos. Su poca participación durante la temporada hace que todo apunte a que regresarán a sus respectivos clubes y no se ejecutarán sus opciones de compra.

Jairo Concha aún no renueva con Universitario

El caso de Jairo Concha es particular, ya que termina contrato con Universitario y es titular habitual en el esquema del cuadro crema. En ese contexto, el periodista Gustavo Peralta reveló que el club ya le hizo llegar una oferta para renovar su contrato. Sin embargo, hasta el momento, Concha no ha respondido a la propuesta, por lo que su futuro continúa siendo una incógnita.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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