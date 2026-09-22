Filtran que a Estados Unidos casi ni le importa el partido con Perú: "No es tan grande"

La selección peruana se prepara para afrontar cuatro partidos en la fecha FIFA de septiembre y octubre, con el objetivo de llegar de la mejor manera a las próximas Eliminatorias Conmebol. El primero de estos duelos será ante Estados Unidos, pero desde territorio norteamericano casi ni le han tomado importancia al compromiso con la Bicolor.

Como sabemos, para el combinado patrio estos encuentros serán importantes porque los cuatro rivales que enfrentará son mundialistas: Estados Unidos, Canadá, México y Colombia. Sin embargo, para el cuadro de Mauricio Pochettino, o al menos para sus hinchas, no hay mucha emoción en enfrentarse a Perú. Así lo informó la conocida periodista Ana Lucía Rodríguez en L1 MAX.

"No veo mucha expectativa por parte de Estados Unidos para el partido del sábado, el Estadio del Orlando City no es tan grande", indicó la mencionada comunicadora. Esto se traduce de dos formas, que la gente en dicho país no es tan futbolera, salvo por los hispanos viviendo allá, y que chocar con la selección peruana no les parece un reto importante, quizá teniendo en cuenta nuestro presente.

Lo cierto es que Perú de Mano Menezes se prepara para cuatro partidos impactantes y el director técnico brasileño tendrá una oportunidad perfecta para probar a varios jugadores, con el objetivo de formar un once titular altamente competitivo. Vale precisar que el duelo con los estadounidenses será el sábado 26 de septiembre con transmisión de América TV.

Fixture de Perú en la fecha FIFA

Estados Unidos vs. Perú | sábado 26 de septiembre - 3.37 p. m. | Orlando, Florida - Estados Unidos

México vs. Perú | martes 29 de septiembre | New Jersey - Estados Unidos

Canadá vs. Perú | sábado 3 de octubre | Montreal - Canadá

Perú vs. Colombia | martes 6 de octubre | Miami, Florida - Estados Unidos

Solo el horario del primer amistoso ha sido confirmado. La hora corresponde a Lima, Perú.