¿Héctor Cúper se va de Universitario tras ser goleado? Todo lo que se sabe sobre su futuro

La derrota de Universitario ante Deportivo Garcilaso ha puesto en el ojo de la tormenta a Héctor Cúper. El técnico argentino, que llegó a Ate con una gran trayectoria, se mostraba como el salvador del cuadro crema tras la mala gestión que tuvo durante el Torneo Apertura de Javier Rabanal. Sin embargo, el DT no ha podido demostrar una idea de juego clara que convenza a los hinchas y, sobre todo, le permita ganar partidos.

En este sentido, Franco Velazco, administrador del elenco estudiantil, en conversación con L1 MAX, fue consultado sobre el futuro de Cúper. Al respecto, manifestó que todos se encuentran firmes en lograr el objetivo de ser campeones del Clausura a fin de año y que, por el momento, no están pensando en destituir al entrenador.

Franco Velazco habló sobre el futuro de Héctor Cúper. Foto: L1 Max

“Cuando pasan resultados como este en un equipo grande, normalmente siempre se cuestionan decisiones y se toman decisiones. ¿Es una decisión que pueda tomarse con Héctor Cúper o no va por ahí? No de ninguna manera. No va por ahí. Todos seguimos firmes en el objetivo de lograr el objetivo a fin de año y eso se consigue con trabajo, eso ya le corresponde al comando técnico, plantearle a los jugadores y nosotros empujar todos en la misma dirección”, expresó el representante crema.

¿Cuántos partidos tiene Héctor Cúper dirigiendo Universitario?

Desde su llegada a Universitario, Héctor Cúper ha dirigido un total de 14 encuentros al frente del cuadro crema. Durante este periodo, el técnico argentino registra siete victorias, cinco empates y dos derrotas, con un registro que también muestra que ha conseguido más triunfos que caídas desde que tomó las riendas del equipo.

Héctor Cúper seguirá al mando de Universitario

Próximo partido de Universitario por el Torneo Clausura

Universitario volverá a jugar por el Torneo Clausura luego del parón por fecha FIFA, el sábado 10 de octubre, cuando reciba a Melgar por la fecha 11. El encuentro está programado para las 7.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Monumental.