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Guillermo Viscarra, ex Alianza Lima, representará importante equipo que sorprende a hinchas: "Importantes desafíos"

¡Sorpresiva noticia sobre Viscarra! El portero que vistió la camiseta íntima se suma a importante equipo que busca pelear internacionalmente por todo lo alto

Antonio Vidal
Guillermo Viscarra, ex Alianza Lima, representará importante equipo que sorprende a hinchas. Foto: IG
Guillermo Viscarra, ex Alianza Lima, representará importante equipo que sorprende a hinchas. Foto: IG
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La salida de Guillermo Viscarra de Alianza Lima ha generado repercusión incluso fuera del Perú. Aunque actualmente el arquero se encuentra sin equipo, fue incluido por Óscar Villegas en la convocatoria de la selección boliviana para los próximos amistosos de fecha FIFA, convirtiéndose en una de las principales novedades de la nómina.

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Guillermo Viscarra fue convocado para la selección boliviana

La Federación Boliviana de Fútbol hizo oficial la lista de convocados para la selección absoluta y Viscarra aparece entre los elegidos por Villegas. El popularmente conocido como 'Billy' volverá a vestir la camiseta de su país pese a encontrarse actualmente sin club.

El entrenador de la Verde incluyó a un total de 26 futbolistas en la nómina que afrontará los próximos amistosos internacionales correspondientes a la fecha FIFA. Estos compromisos servirán al combinado altiplánico como parte de su preparación de cara a sus siguientes desafíos en las Eliminatorias Sudamericanas.

"La Federación Boliviana de Fútbol presenta la nómina oficial de jugadores convocados a la Selección Absoluta, definida por el director técnico Óscar Villegas y su cuerpo técnico, para disputar los partidos amistosos programados para la fecha FIFA de septiembre y octubre. En total, fueron convocados 26 jugadores que afrontarán estos importantes desafíos internacionales", escribió en su página oficial Bolivia.

Guillermo Viscarra fue convocado para la selección boliviana

Guillermo Viscarra fue convocado para la selección boliviana

¿Cuándo juega la selección boliviana?

El próximo partido de Bolivia será ante Paraguay, el 27 de septiembre desde las 3.30 p. m. (hora peruana), en el marco de los amistosos internacionales de la fecha FIFA.

Posteriormente, el combinado boliviano enfrentará a Argentina el 30 de septiembre a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana), cerrando así su calendario de amistosos programados para esta fecha FIFA.

Guillermo Viscarra volverá a vestir la camiseta de Bolivia

Guillermo Viscarra volverá a vestir la camiseta de Bolivia

Partidos jugados de Guillermo Viscarra con Alianza Lima

Guillermo Viscarra defendió el arco de Alianza Lima en 51 partidos durante su etapa en el club entre 2025 y 2026. Fue considerado una pieza clave en la portería blanquiazul.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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