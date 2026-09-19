Jhair Soto, defensa de ADT, se pronunció por su fallido fichaje a Alianza Lima: "Equipo grande"

Alianza Lima obtuvo un triunfo importante ante ADT y se mantiene expectante en su lucha por el título del Torneo Clausura 2026. Tras el partido, el futbolista del cuadro tarmeño Jhair Soto sorprendió a los hinchas al revelar que tuvo opción de convertirse en uno de los flamantes fichajes de los blanquiazules.

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Jhair Soto, defensa de ADT, se pronunció por su fallido fichaje a Alianza Lima

Luego del pitazo final en Matute, Jhair Soto conversó con los medios en conferencia de prensa y fue consultado por su fallido fichaje por Alianza Lima para el Torneo Clausura. En un primer momento, el defensor intentó evitar comentar sobre el tema y señaló que estos asuntos los maneja directamente su representante.

Sin embargo, Soto terminó confirmando el interés de los blanquiazules al recalcar que fue una gran alegría que un club grande como Alianza Lima se interesara en contar con sus servicios y sumarlo a sus filas.

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“La verdad que mucho de ese tema no lo sé, ese tema lo ve mi representante. Fue bonito que un equipo grande se interese. Ahora estoy enfocado en ADT y Dios mediante veremos qué pasará a fin de año”, sostuvo el zaguero.

No obstante, el defensa de 23 años indicó que actualmente se encuentra 100 % comprometido con rendir de la mejor manera en ADT, especialmente considerando que el conjunto tarmeño lucha por alejarse de la zona de descenso. Del mismo modo, dejó abierta la posibilidad de definir su futuro una vez finalizada la temporada.

Valor de mercado de Jhair Soto

De acuerdo con el portal internacional Transfermarkt, Jhair Soto es uno de los mejores jugadores valorados en el campeonato. Actualmente, el defensa está cotizado en 600 mil euros, la cifra más alta de su carrera y que apunta a seguir incrementándose por su proyección.