Universitario vs Garcilaso EN VIVO por Torneo Clausura: pronóstico, a qué hora juega y dónde ver

Universitario de Deportes vs Deportivo Garcilaso se enfrentarán este sábado 19 de setiembre en un partido trascendental por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026. Este duelo se jugará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega desde las 6.00 p. m. (hora peruana) y enfrentará a los dos líderes actuales del campeonato, por lo que promete emociones de principio a fin. La transmisión del encuentro irá por la señal EN VIVO de L1 MAX.

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¿Cuándo juega Universitario vs Deportivo Garcilaso?

Universitario y Deportivo Garcilaso se verán las caras este sábado 19 de setiembre por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Este cotejo se jugará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega en Cusco.

¿A qué hora juega Universitario vs Deportivo Garcilaso?

A continuación, te dejamos los horarios confirmados para el inicio del partido de Universitario vs Deportivo Garcilaso:

Perú, Colombia y Ecuador: 6.00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 7.00 p. m.

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 8.00 p. m.

México y Centroamérica: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 7.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (del domingo).

¿Dónde ver Universitario vs Deportivo Garcilaso EN VIVO?

El partido entre Universitario vs Deportivo Garcilaso contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por la señal exclusiva de L1 MAX. La señal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, Claro TV, DirecTV, Win TV, entre otros. Del mismo modo estará disponible por vía streaming mediante DGO, Movistar App, L1 MAX (antes L1 Play), Claro TV y Fanatiz.

Previa del partido de Universitario vs Deportivo Garcilaso por Torneo Clausura

Universitario llega como líder del Torneo Clausura con 20 puntos tras vencer 2-1 a Alianza Lima en Matute. Los cremas buscan mantenerse en la cima, aunque tendrán una dura prueba jugando nuevamente en la altura y ante un rival directo en su lucha por el título.

Universitario llega motivado tras ganar de forma agónica en el clásico ante Alianza Lima.

Gianluca Lapadula y Álex Valera conforman una dupla de temer en el ataque de Universitario y se prevé que ambos sean claves para que el equipo de Héctor Cúper consiga un resultado positivo en Cusco. No obstante, perdieron a Matías Di Benedetto para este duelo por lesión.

Por su parte, Deportivo Garcilaso suma 19 unidades y quiere recuperar el liderato con el respaldo de su hinchada. Patrick Zubczuk en el arco y Beto Da Silva en ataque son dos de las principales figuras del cuadro cusqueño. El ‘Pedacito de Cielo’ viene de sufrir una derrota por la mínima ante Sport Boys en la última fecha.

Deportivo Garcilaso busca imponerse en su localía y recuperar el liderato del Torneo Clausura.

Universitario vs Deportivo Garcilaso: canales de transmisión

Si quieres ver el partido entre Universitario de Deportes vs. Deportivo Garcilaso EN VIVO ONLINE por la señal de L1 MAX, deberás estar atento a las siguientes frecuencias, dependiendo del operador de cable de tu preferencia:

Movistar TV: Canal 14 SD y 714 HD

DirecTV: Canal 604 SD y 1604 HD

Claro TV: Canal 10 SD y 510 HD

Claro TV (fibra óptica/HFC): Canal 10 HD

Best Cable: Canal 12

Latin Cable: Canal 23 SD y 40.3 HD

Cable Mundo Perú: Canal 3 SD y 3.3 HD

Cable Visión Perú: Canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping: Canal 32

Universitario vs Deportivo Garcilaso: pronóstico y apuestas

Universitario parte como ligero favorito para quedarse con el triunfo ante Deportivo Garcilaso. Conoce las cuotas en las principales casas de apuestas de este duelo por la fecha 10 del Torneo Clausura:

Casa de apuestas Universitario Empate Deportivo Garcilaso Betsson 2.52 3.15 2.75 Betano 2.57 3.15 2.85 Te Apuesto 2.66 3.10 2.85 Inkabet 2.70 3.20 2.65 1xBet 2.55 3.02 2.75 Caliente 2.54 3.15 2.80 Stake 2.60 3.10 2.80

Universitario vs Deportivo Garcilaso: posibles alineaciones

Posible alineación de Universitario: Diego Romero; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Caín Fara; Andy Polo, Jairo Concha, Jorge Murrugarra, Piero Quispe, César Inga; Gianluca Lapadula y Álex Valera.

Posible alineación de Deportivo Garcilaso: Patrick Zubczuk; Erick Canales, Aldair Salazar, Agustín Gómez, Xavi Moreno; Carlos Ramos, Agustín González, Kevin Sandoval, Francisco Arancibia; Beto Da Silva y Facundo Castelli.

Universitario vs Deportivo Garcilaso: historial

Universitario y Deportivo Garcilaso se han enfrentado en siete oportunidades en la máxima categoría. Los cremas son los dominantes ya que no han cedido triunfos ante el ‘Pedacito de Cielo’, consiguiendo tres victorias y cuatro empates. Revisa los últimos enfrentamientos: