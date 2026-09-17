Un hombre con un historial delictivo en los condados de Shasta y Sacramento fue detenido recientemente en Redding, según informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). La captura, la cual se dio el 16 de septiembre, se enmarca dentro de las operaciones de control migratorio que lleva a cabo la agencia en la región. AQUÍ más detalles.

EE. UU.: ICE arresta a hombre con antecedentes; era buscado tras abusos y otros delitos

Según informes de 'Fox40' y lo expuesto en redes sociales, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a Kao Wang Saechao en agosto de este año, en el marco de una operación selectiva. Saechao, un inmigrante en situación migratoria irregular originario de Laos, un país del sudeste asiático, cuenta con un historial delictivo que incluye varias condenas en el norte de California.

EE. UU.: ICE arresta a hombre con antecedentes; era buscado tras abusos y otros delitos.

Entre sus delitos se encuentra el abuso sexual de un menor de 14 años en el condado de Shasta, así como conducir bajo los efectos del alcohol en Sacramento. En 2005, un juez de inmigración dictó la orden de expulsión de Saechao del país americano.

Esta decisión refleja la situación migratoria del hombre, quien enfrenta la posibilidad de ser deportado tras un proceso legal que se ha prolongado durante más de dos décadas. La orden, que se encuentra en vigor, resalta la complejidad de estos casos en el país y la necesidad de cumplir con las normativas establecidas por las autoridades.

¿Qué pasa con los inmigrantes con antecedentes penales en Estados Unidos?

Los inmigrantes con antecedentes penales en EE. UU. se enfrentan a diversas repercusiones en su estatus migratorio. Una de las consecuencias es la deportación acelerada, que puede llevarse a cabo inmediatamente después de cumplir una condena.

Además, aquellos que han cometido delitos graves, como fraude, robo, violencia doméstica o tráfico de drogas, se ven impedidos de acceder a la residencia legal o a la ciudadanía. La situación se complica aún más, ya que muchos de estos delitos no son elegibles para un perdón de inadmisibilidad, lo que significa que las consecuencias legales pueden ser permanentes y afectar gravemente su futuro en la nación.