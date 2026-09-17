MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes en EE. UU.: ICE confirma que DETUVO A UN HISPANO en operativo táctico de Brewerytown, ¿por qué delitos estaba CONDENADO?

Un operativo táctico desplegado a inicios de semana finalizó con la captura de un inmigrante hispano en el vecindario de Brewerytown, en Filadelfia. La intervención coordinada entre distintas agencias federales concluyó con la custodia de Marco Gómez, un ciudadano originario de República Dominicana sobre quien pesaba un historial penal grave. La noticia fue dada a conocer por Telemundo 62, fuente que confirmó los detalles sobre la trayectoria judicial del detenido y su estatus en el país.

ICE confirma la detención de un hispano en operativo de Brewerytown

El arresto de Marco Gómez se concretó el pasado lunes 14 de septiembre mediante una acción conjunta en la que participaron efectivos de las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), los Alguaciles de Estados Unidos (USMS) y personal adscrito a ICE. De acuerdo con los reportes oficiales, el individuo figura entre la lista de detenidos por ICE tras determinarse que había ingresado de forma irregular a territorio estadounidense en 2023, luego de haber sido expulsado previamente en 2015.

La situación de los inmigrantes en Estados Unidos que reingresan de manera no autorizada tras una expulsión formal suele derivar en procedimientos prioritarios de remoción. En este contexto, las autoridades migratorias mantuvieron el seguimiento de Gómez hasta dar con su paradero en la zona de Brewerytown, donde residía antes de la intervención de los agentes federales.

¿Qué delitos pesaban sobre el inmigrante detenido por ICE?

El registro oficial de las fuerzas de seguridad confirma que el ciudadano dominicano figuraba en la lista de ofensores sexuales del estado de Pensilvania. Su historial delictivo en el país data de abril de 2006, año en el que la justicia lo procesó y declaró culpable por delitos de agresión sexual, actos sexuales desviados involuntarios, abusos deshonestos y privación ilegítima de la libertad.

Ante este operativo, que influye directamente en los protocolos de detención de extranjeros en la región, el titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, ofreció un pronunciamiento oficial tras confirmarse la detención del sospechoso:

"Este inmigrante indocumentado fue condenado por agresión sexual y figura en el registro de delincuentes sexuales del estado de Pensilvania. Tras cumplir su condena, fue deportado; sin embargo, reingresó ilegalmente a Estados Unidos y residía en Filadelfia. Gracias al arduo trabajo de los hombres y mujeres del ICE y de nuestros socios en el Departamento de Justicia, este "depredador" ha sido retirado de nuestras calles y pronto será expulsado del país".

Las autoridades competentes confirmaron el inicio inmediato de los trámites para concretar la expulsión del detenido.