ALERTA MÁXIMA para inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: TRABAJADORES reclaman el pago de su remuneración y son AMENAZADOS con el ICE

Lo que empezó como un día más de trabajo terminó en un momento de angustia dentro de una propiedad privada en Houston, Texas, según reportó N+ Univision. Esther Ávila, una contratista hispana, contó que acudió al lugar para cobrar los 2,800 dólares que, según su versión, el cliente había acordado pagar por el servicio. Sin embargo, al llegar, el hombre cambió de actitud, se negó a pagar y la discusión quedó grabada en video. Para las organizaciones que actualmente defienden a los afectados, lo más alarmante no es solo la deuda, sino el uso de una amenaza cada vez más frecuente: avisar a las autoridades migratorias.

Un contratista de Houston denuncia que un cliente le debe $2,800 y lo amenazó con llamar a inmigración.

Trabajadores reclaman su pago y reciben amenazas de llamar a ICE

Según reportó N+ Univision, en las imágenes difundidas se observa a uno de los trabajadores reclamando que el cliente no estaba dispuesto a entregarles ni siquiera una parte del dinero acordado. Isaías Valladares, esposo de la contratista Esther Ávila y quien grabó el momento, señaló con evidente molestia que el hombre se negaba a cubrir la mitad del pago por el trabajo realizado.

La situación escaló de inmediato cuando el trabajador aseguró que el cliente les había impedido salir de la propiedad y que, además, había mencionado que contactaría a las autoridades migratorias. Del otro lado, el cliente sostiene que la obra no estaba terminada y que los trabajadores habrían dañado su instalación eléctrica, por lo que les pedía que se retiraran del lugar. La esposa del trabajador, la contratista Esther Ávila, intervino pidiendo que se llamara a la policía, mientras el hombre insistía en que ya les había solicitado que se fueran y no lo hacían.

Inmigrantes en Estados Unidos viven con temor a ser detenidos por ICE

Después del incidente, Esther Ávila explicó que el acuerdo con el cliente había sido por 2.800 dólares y que este la había citado para recoger el pago. Según su relato, una vez que llegó al lugar, el cliente cambió de postura y se negó a entregar el dinero. La contratista aseguró que el hombre también amenazó con llamar a inmigración y a la policía. Su esposo, Isaías Valladares, quien grabó el momento, señaló que durante la confrontación el cliente colocó su vehículo frente a la camioneta en la que viajaban, lo que les impidió salir.

Según reportó N+ Univision, el incidente ocurrió en Houston el pasado 30 de agosto y quedó registrado en video. En las imágenes se observa la camioneta de la pareja aparentemente bloqueada por otros vehículos que, según su relato, pertenecían al negocio. Para Isaías Valladares, quien grabó el momento, la situación fue especialmente angustiante, ya que se encontraba dentro de una propiedad ajena y no sabía qué podía ocurrir. Minutos después de iniciar la grabación, el presunto dueño del lugar salió y movió el automóvil que bloqueaba la camioneta.

A pesar de la confrontación, la contratista aseguró que, hasta ahora, el pago acordado no ha sido entregado. Las organizaciones FIEL Houston y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) representan a Isaías Valladares y a su esposa, Esther Ávila. Según estas organizaciones, el caso sería parte de un problema cada vez más frecuente: las amenazas de llamar a las autoridades migratorias contra trabajadores inmigrantes durante disputas laborales o por pagos pendientes.