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Partidos de hoy, martes 15 de septiembre: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV

Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, martes 15 de septiembre. Se nos vienen encuentros por LaLiga, Carabao Cup, Copa Italia y más.

Gary Huaman
Revisa los partidos que se jugarán este martes 15 de septiembre.
Revisa los partidos que se jugarán este martes 15 de septiembre. | Foto: composición Líbero
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Este martes 15 de septiembre se realizarán interesantes encuentros por las principales ligas del mundo. Por ejemplo, en nuestro continente se jugarán la vuelta de los cuartos de final de la Libertadores y Sudamericana; en Inglaterra, los 16avos de final de la Carabao Cup; en España, participará el Real Madrid por LaLiga, entre otros. Revisa acá la agenda de los partidos de hoy.

Canal confirmado para ver Cienciano vs Montevideo City por partido de vuelta de Copa Sudamericana

PUEDES VER: Canal confirmado para ver Cienciano vs Montevideo City por partido de vuelta de Copa Sudamericana

Partidos de hoy por la Carabao Cup

PartidoHorarioCanal
Peterborough vs Barnsley1.30 p. m.Disney+
West Ham vs Fulham1.45 p. m.Disney+
Ipswich vs Arsenal2.00 p. m.Disney+
Liverpool vs Tottenham2.00 p. m.Disney+
Reading vs Brentford2.00 p. m.Disney+

Partidos de hoy por LaLiga de España

PartidoHorarioCanal
Rayo Vallecano vs Espanyol12.00 p. m.ESPN 2 y Disney+
Alavés vs Valencia1.00 p. m.DSports y DGO
Elche vs Real Madrid2.30 p. m.DSports y DGO

Partidos de hoy por la Copa Italia

PartidoHorarioCanal
Genoa vs Sudtirol11.00 a. m.DSports y DGO
Fiorentina vs Pisa2.00 p.m .DSports y DGO

Partidos de hoy por la Copa Libertadores

PartidoHorarioCanal
Platense vs Fluminense5.00 p. m.ESPN 2 y Disney+

Partidos de hoy por la Copa Sudamericana

PartidoHorarioCanal
Vaso vs Ind. Santa Fe5.00 p. m.ESPN y Disney+
Sao Paulo vs Boca Juniors7.30 p. m.ESPN y Disney+

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

PartidoHorarioCanal
Real Oruro vs Real Potosí2.00 p. m.Entel Gol
Academia del Balompié vs The Strongest4.15 p. m.Entel Gol

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

PartidoHorarioCanal
Boyacá Chicó vs Alianza7.30 p. m.RCN y Win+
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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