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Partidos de hoy, martes 15 de septiembre: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV
Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, martes 15 de septiembre. Se nos vienen encuentros por LaLiga, Carabao Cup, Copa Italia y más.
Este martes 15 de septiembre se realizarán interesantes encuentros por las principales ligas del mundo. Por ejemplo, en nuestro continente se jugarán la vuelta de los cuartos de final de la Libertadores y Sudamericana; en Inglaterra, los 16avos de final de la Carabao Cup; en España, participará el Real Madrid por LaLiga, entre otros. Revisa acá la agenda de los partidos de hoy.
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Partidos de hoy por la Carabao Cup
|Partido
|Horario
|Canal
|Peterborough vs Barnsley
|1.30 p. m.
|Disney+
|West Ham vs Fulham
|1.45 p. m.
|Disney+
|Ipswich vs Arsenal
|2.00 p. m.
|Disney+
|Liverpool vs Tottenham
|2.00 p. m.
|Disney+
|Reading vs Brentford
|2.00 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por LaLiga de España
|Partido
|Horario
|Canal
|Rayo Vallecano vs Espanyol
|12.00 p. m.
|ESPN 2 y Disney+
|Alavés vs Valencia
|1.00 p. m.
|DSports y DGO
|Elche vs Real Madrid
|2.30 p. m.
|DSports y DGO
Partidos de hoy por la Copa Italia
|Partido
|Horario
|Canal
|Genoa vs Sudtirol
|11.00 a. m.
|DSports y DGO
|Fiorentina vs Pisa
|2.00 p.m .
|DSports y DGO
Partidos de hoy por la Copa Libertadores
|Partido
|Horario
|Canal
|Platense vs Fluminense
|5.00 p. m.
|ESPN 2 y Disney+
Partidos de hoy por la Copa Sudamericana
|Partido
|Horario
|Canal
|Vaso vs Ind. Santa Fe
|5.00 p. m.
|ESPN y Disney+
|Sao Paulo vs Boca Juniors
|7.30 p. m.
|ESPN y Disney+
Partidos de hoy por la Liga de Bolivia
|Partido
|Horario
|Canal
|Real Oruro vs Real Potosí
|2.00 p. m.
|Entel Gol
|Academia del Balompié vs The Strongest
|4.15 p. m.
|Entel Gol
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|Boyacá Chicó vs Alianza
|7.30 p. m.
|RCN y Win+
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