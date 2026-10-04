Partidos de la Liga 1 2026: programación de la fecha 11 del Torneo Clausura

¡Vuelve la 'Poderosa'! Este fin de semana está de regreso el Torneo Clausura, con la fecha 11, que promete mucha emoción. Deportivo Garcilaso es el único líder, mientras que Universitario y Sporting Cristal están al acecho esperando un tropiezo de los imperiales. Por su parte, Alianza Lima quiere asegurar la final y también mantener la chance de ser campeón sin jugar playoff.

Programación fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Jueves 8 de octubre

13.00 | CD Moquegua vs Cienciano | Estadio 25 de noviembre, Moquegua

15.30 | Atlético Grau vs Los Chankas | Estadio La Matanza, Piura

Viernes 9 de octubre

20.00 | Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco

Sábado 10 de octubre

13.00 | ADT vs FC Cajamarca | Estadio Unión de Tarma

15.30 | Comerciantes Unidos vs Juan Pablo II | Estadio Juan Maldonado Gamarra, Cutervo

17.00 | Universitario vs FBC Melgar | Estadio Monumental, Lima

Domingo 11 de octubre

13.00 | UTC vs Sporting Cristal | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca

15.30 | Sport Boys vs Alianza Atlético | Estadio Miguel Grau, Callao

18.30 | Cusco FC vs Alianza Lima | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco

¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 2026?

Todos los partidos son transmitidos por la señal de L1 MAX, canal disponible en diferentes operadores de televisión como Movistar, TV DSports, Best Cable, Claro TV, entre otros. Asimismo, puedes seguir los encuentros online por las plataformas de streaming L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Fanatiz, Claro Video, previo pago por suscripción o siendo parte de un plan contratado.

Deportivo Garcilaso busca el título del Clausura

¿Cómo se define el campeón de la Liga 1?

Las semifinales de los playoffs reunirán a los campeones del Apertura, del Clausura y a los dos primeros de la tabla Acumulada. Si un ganador de un torneo corto se ubica entre los dos mejores del año, accederá de forma directa a la final.

De quedarse Alianza Lima también con el Torneo Clausura, se coronará campeón nacional automáticamente y del segundo al cuarto del Acumulado jugarán los playoffs para adueñarse del cupo de Perú 2 e ir a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2027. El mejor posicionado en la clasificación anual irá directo a la final, mientras los otros dos jugarán las semifinales.