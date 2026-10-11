Guede arremetió contra el VAR tras polémica en el Alianza Lima vs Cusco FC: "No quieren que seamos campeones"

"Todas las decisiones del VAR son en contra nuestra. Puedo entender que no quieren que seamos campeones, que quieran que haya una final, pero no busquen donde no hay. Estamos tranquilos, haciendo nuestro trabajo y lo que pasó acá deja mucho que desear sobre el VAR. Lo de hoy fue increíble. Van a tener que hacer más, porque estamos vivos", afirmó.