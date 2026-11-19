Universitario de Deportes está próximo a disputar un partido vital ante Sport Huancayo por la última fecha del Torneo Clausura 2026, sin embargo no podrá contar con Gianluca Lapadula debido a una lesión. Ante ello, Reimond Manco salió al frente para pedir a exjugador de Alianza Lima como reemplazo del delantero ítalo-peruano: estamos hablando de Bryan Reyna.

Reimond Manco solicitó a exfutbolista de Alianza Lima en Universitario como reemplazo de Gianluca Lapadula

Manco utilizó su programa ‘Juego Cruzado’, emitido en el canal de Denganche, para solicitar a Reyna como sustituto de Lapadula de cara a la fecha 17 del Clausura, luego de la lesión que le impedirá estar en este encuentro decisivo.

Del mismo modo, el comentarista deportivo afirmó que José Rivera también sería una opción idónea para ocupar el espacio que dejará el delantero ítalo-peruano en la zona ofensiva, junto a Álex Valera, frente a Sport Huancayo.

Reimond Manco pidió a Bryan Reyna como reemplazo de Gianluca Lapadula en Universitario

"Para el partido ante Huancayo, le daría una oportunidad a Bryan Reyna para jugar junto a Valera, como segunda punta. La otra opción es que juegue el 'Tunche'. La 'U' debería mantener a los dos delanteros para el último partido", aseguró el exjugador.

Cabe señalar que Bryan Reyna ha atravesado una campaña irregular en Universitario de Deportes durante el 2026, ya que no fue considerado por Héctor Cúper ni por Javier Rabanal; no obstante, con Fabián Bustos ha logrado ganarse un lugar en el once y podría convertirse en la alternativa ideal para sustituir a Gianluca Lapadula después de su lesión.

¿Cómo le fue a Bryan Reyna en Alianza Lima?

También conviene señalar que, antes de llegar a Universitario, Reyna militó en Alianza durante las temporadas 2023 y 2024, periodo en el que disputó 32 encuentros y marcó 4 goles.