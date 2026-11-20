Universitario de Deportes se alista para visitar a Sport Huancayo por la última fecha del Torneo Clausura. Los cremas tendrán la difícil tarea de sacar tres puntos en la Ciudad Incontrastable, en un partido que podría definir si el cuadro crema disputa final directa o semifinales para la definición de la Liga 1 2026. Consciente de las bajas que tiene para este encuentro, en las últimas horas se confirmó la incorporación de un exjugador de Newell’s Old Boys para enfrentar al 'Rojo Matador'.

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Universitario incorpora a ex Newell’s Old Boys para partido ante Sport Huancayo

Según información del periodista Gustavo Peralta Coello, Juan Manuel Requena, con pasado en 'La Lepra', será titular para el partido ante Huancayo ante las ausencias de Horacio Calcaterra (lesión) y Jorge Murrugarra (suspensión). El mediocampista argentino tendrá la oportunidad de iniciar las acciones en un encuentro decisivo para los intereses del club. Asimismo, el citado comunicador también confirmó el regreso de Matías Di Benedetto en el once de Fabián Bustos.

“Hay algunas certezas y otras dudas. Certezas son que Matías Di Benedetto va a volver al once titular. Después la otra certeza es lo de Requena en la volante, en este caso por Calcaterra que no entrenó hasta el momento. Riveros y Di Benedetto son fijos, Requena es fijo, Concha es fijo”, dijo.

Juan Manuel Requena será titular ante Sport Huancayo

Asimismo, en cuanto a las dudas, los cremas aún no definen quién arrancará por el carril izquierdo, Fabián Bustos probó en la última práctica a César Inga, quien tiene un pequeño golpe en el tobillo, y a Jorge Abdiel Gutiérrez. De igual forma, en el arco alternaron Diego Romero y Miguel Vargas, por lo que no se descartan novedades en dichas posiciones.

Con la inclusión de Juan Manuel Requena en el once titular, Universitario buscará cubrir una ausencia importante en la zona medular y mantener el equilibrio de su equipo ante Sport Huancayo. El exjugador de Newell’s Old Boys tendrá una oportunidad clave para demostrar sus condiciones en un partido determinante para los cremas.

¿Cuándo juega Universitario vs Sport Huancayo?

Vale precisar que el partido entre Universitario y Sport Huancayo está programado para el domingo 22 de noviembre a las 3.00 p. m. en el Estadio IPD de Huancayo.