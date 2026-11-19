Universitario de Deportes tiene asegurada su participación en las semifinales, pero no se rinde en su afán de disputar una final directa de la Liga 1 2026 contra Alianza Lima. Sin embargo, tras sus últimos resultados, ya no depende de sí mismo para ganar el Torneo Clausura y va por la hazaña en su visita a Sport Huancayo.

Cabe señalar que la 'U' terminará sí o sí como segundo de la tabla Acumulada y, en caso de consagrarse campeón del Clausura, clasificará directamente a la definición por el título nacional. De no obtener este certamen corto, deberá afrontar unas semifinales a doble partido, instancia en la que enfrentará a Sport Huancayo o Sporting Cristal.

Para alcanzar ese boleto directo, además de vencer al 'Rojo Matador' en la altura, Universitario necesitará que Sporting Cristal empate o pierda frente a Cienciano en el estadio Alberto Gallardo, recinto que se ha convertido en un auténtico fortín para los Celestes durante el Clausura tras haber ganado todos sus compromisos en condición de local.

Universitario de Deportes apunta a ser tetracampeón en 2026

Previo al encuentro entre Alianza Atlético y FBC Melgar en Sullana, la 'U' contaba con la opción de meterse en la final incluso empatando en Huancayo y siempre que Cristal no ganara, porque dicho escenario coronaba al cuadro de la 'Incontrastable' en el Clausura pero lo dejaba fuera de los ocho primeros del Acumulado. Sin embargo, tras el empate 1-1 registrado en el Campeones del 36, Sport Huancayo aseguraría su presencia en zona de playoffs solo sumando un punto más y a los 'Merengues' ya no les sirve otro resultado que no sea la victoria.

Para los dirigidos por Fabián Bustos resulta fundamental acceder de manera directa a la definición frente a Alianza Lima, ya que así evitarían el desgaste de una semifinal de ida y vuelta que promete ser sumamente exigente en lo físico y mental, eliminando además el riesgo de quedar fuera en esa llave previa y despedirse más rápido del tetracampeonato.

Sport Huancayo vs. Universitario por el Torneo Clausura: fecha, hora y canal

El encuentro entre Sport Huancayo y Universitario, válido por la jornada 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, se disputará este domingo 22 de noviembre desde las 3.00 p. m. (hora peruana) en el estadio IPD de Huancayo. El compromiso del 'Rojo Matador' ante los 'Cremas' se jugará en simultáneo con el duelo entre Sporting Cristal y Cienciano en Lima, y será transmitido en vivo y en directo para todo el territorio nacional a través de la señal exclusiva de L1 Max y vía streaming por la plataforma L1 Play.