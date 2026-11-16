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Liga Peruana de Vóley 2026-27: programación de la fecha 6 y tabla de posiciones
La Universidad San Martín es líder y el único invicto, mientras que Universitario y Alianza Lima se encuentran en segundo y tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley.
Este fin de semana empieza la sexta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 que tiene a la Universidad San Martín como único puntero invicto con 15 unidades. Seguido, está Universitario con 12 que perdió ante Regatas Lima y en tercer lugar se encuentra Alianza Lima con 10 unidades.
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La sexta fecha de la Liga Peruana de Vóley se jugará el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre. Sin embargo, el miércoles 18 de noviembre, Alianza Lima enfrentará a Deportivo Wanka en un partido adelantado por la jornada 10.
Programación de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley
Sábado 21 de noviembre
- Deportivo Wanka vs Rebaza Acosta | 2.45 p. m.
- Deportivo Soan vs Regatas Lima | 5.00 p. m.
- Círcolo Sportivo Italiano vs Universitario | 7.00 p. m.
Domingo 22 de noviembre
- Deportivo Géminis vs Perú U19 | 2.15 p. m.
- San Martín vs Olva Latino | 4.30 p. m.
- Alianza Lima vs Club Atlético Atenea | 6.30 p. m.
Programación de la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley
Miércoles 18
- Alianza Lima vs Deportivo Wanka | 5.30 p. m.
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27
|POSICIÓN
|EQUIPOS
|PJ
|PG
|PP
|SETS
|PUNTOS
|1
|San Martín
|5
|5
|0
|15:2
|15
|2
|Universitario
|5
|4
|1
|12:3
|12
|3
|Alianza Lima
|5
|4
|1
|13:9
|10
|4
|Regatas Lima
|5
|3
|2
|12:6
|10
|5
|Club Atlético Atenea
|5
|3
|2
|12:7
|10
|6
|Deportivo Soan
|5
|3
|2
|10:8
|9
|7
|Olva Latino
|5
|2
|3
|7:9
|6
|8
|Rebaza Acosta
|5
|2
|3
|8:11
|6
|9
|Circolo S. I.
|5
|2
|3
|7:11
|5
|10
|Deportivo Géminis
|5
|1
|4
|6:13
|4
|11
|Deportivo Wanka
|5
|1
|4
|4:12
|3
|12
|Perú U19
|5
|0
|5
|0:15
|0
¿Dónde ver los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026-27?
La transmisión de todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 estará a cargo del canal Latina (2 y 702 en HD).
Precio de entradas de la Liga Peruana de Vóley: ¿cuánto cuestan y dónde comprar los boletos?
Las entradas para la sexta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 van desde los S/25 hasta los S/45 y pueden comprarse en la plataforma de Joinnus.
- General: S/25
- Norte y sur: S/30
- Oriente y occidente: S/45.
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