Liga Peruana de Vóley 2026-27: programación de la fecha 6 y tabla de posiciones

Este fin de semana empieza la sexta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 que tiene a la Universidad San Martín como único puntero invicto con 15 unidades. Seguido, está Universitario con 12 que perdió ante Regatas Lima y en tercer lugar se encuentra Alianza Lima con 10 unidades.

La sexta fecha de la Liga Peruana de Vóley se jugará el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre. Sin embargo, el miércoles 18 de noviembre, Alianza Lima enfrentará a Deportivo Wanka en un partido adelantado por la jornada 10.

Programación de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 21 de noviembre

Deportivo Wanka vs Rebaza Acosta | 2.45 p. m.

Deportivo Soan vs Regatas Lima | 5.00 p. m.

Círcolo Sportivo Italiano vs Universitario | 7.00 p. m.

Domingo 22 de noviembre

Deportivo Géminis vs Perú U19 | 2.15 p. m.

San Martín vs Olva Latino | 4.30 p. m.

Alianza Lima vs Club Atlético Atenea | 6.30 p. m.

Programación de la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley

Miércoles 18

Alianza Lima vs Deportivo Wanka | 5.30 p. m.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

POSICIÓN EQUIPOS PJ PG PP SETS PUNTOS 1 San Martín 5 5 0 15:2 15 2 Universitario 5 4 1 12:3 12 3 Alianza Lima 5 4 1 13:9 10 4 Regatas Lima 5 3 2 12:6 10 5 Club Atlético Atenea 5 3 2 12:7 10 6 Deportivo Soan 5 3 2 10:8 9 7 Olva Latino 5 2 3 7:9 6 8 Rebaza Acosta 5 2 3 8:11 6 9 Circolo S. I. 5 2 3 7:11 5 10 Deportivo Géminis 5 1 4 6:13 4 11 Deportivo Wanka 5 1 4 4:12 3 12 Perú U19 5 0 5 0:15 0

¿Dónde ver los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026-27?

La transmisión de todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 estará a cargo del canal Latina (2 y 702 en HD).

Precio de entradas de la Liga Peruana de Vóley: ¿cuánto cuestan y dónde comprar los boletos?

Las entradas para la sexta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 van desde los S/25 hasta los S/45 y pueden comprarse en la plataforma de Joinnus.