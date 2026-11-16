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Liga Peruana de Vóley 2026-27: programación de la fecha 6 y tabla de posiciones

La Universidad San Martín es líder y el único invicto, mientras que Universitario y Alianza Lima se encuentran en segundo y tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley.

Gary Huaman
Revisa la programación de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley.
Revisa la programación de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley. | Foto: composición Líbero
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Este fin de semana empieza la sexta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 que tiene a la Universidad San Martín como único puntero invicto con 15 unidades. Seguido, está Universitario con 12 que perdió ante Regatas Lima y en tercer lugar se encuentra Alianza Lima con 10 unidades.

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La sexta fecha de la Liga Peruana de Vóley se jugará el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre. Sin embargo, el miércoles 18 de noviembre, Alianza Lima enfrentará a Deportivo Wanka en un partido adelantado por la jornada 10.

Programación de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 21 de noviembre

  • Deportivo Wanka vs Rebaza Acosta | 2.45 p. m.
  • Deportivo Soan vs Regatas Lima | 5.00 p. m.
  • Círcolo Sportivo Italiano vs Universitario | 7.00 p. m.

Domingo 22 de noviembre

  • Deportivo Géminis vs Perú U19 | 2.15 p. m.
  • San Martín vs Olva Latino | 4.30 p. m.
  • Alianza Lima vs Club Atlético Atenea | 6.30 p. m.

Programación de la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley

Miércoles 18

  • Alianza Lima vs Deportivo Wanka | 5.30 p. m.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

POSICIÓNEQUIPOSPJPGPPSETSPUNTOS
1San Martín55015:215
2Universitario54112:312
3Alianza Lima54113:910
4Regatas Lima53212:610
5Club Atlético Atenea53212:710
6Deportivo Soan53210:89
7Olva Latino5237:96
8Rebaza Acosta5238:116
9Circolo S. I.5237:115
10Deportivo Géminis5146:134
11Deportivo Wanka5144:123
12Perú U195050:150

¿Dónde ver los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026-27?

La transmisión de todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 estará a cargo del canal Latina (2 y 702 en HD).

Precio de entradas de la Liga Peruana de Vóley: ¿cuánto cuestan y dónde comprar los boletos?

Las entradas para la sexta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 van desde los S/25 hasta los S/45 y pueden comprarse en la plataforma de Joinnus.

  • General: S/25
  • Norte y sur: S/30
  • Oriente y occidente: S/45.
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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