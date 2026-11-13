Tabla de posiciones Liga Peruana de Vóley 2025: así van los equipos en la fecha 5

Se viene un fin de semana bastante movido en la Liga Peruana de Vóley 2026-27 porque la quinta jornada nos traerá dos emocionantes encuentros como el de la Universidad San Martín vs Alianza Lima y el Universitario de Deportes vs Regatas Lima.

Luego de cuatro fechas, las santas y las pumas marchan colíderes con puntaje perfecto, mientras que las íntimas se encuentran en la tercera casilla con 10 unidades. En cuanto a las regatinas, no han tenido un buen comienzo y se encuentran en la quinta posición con siete puntos.

Tabla de posiciones Liga Peruana de Vóley fecha 5

Posición Club PJ PG PP Sets Puntos 1 Universitario 4 4 0 12:0 12 2 San Martín 4 4 0 12:1 12 3 Alianza Lima 4 4 0 12:6 10 4 C. A. Atenea 4 2 2 9:6 7 5 Regatas Lima 4 2 2 9:6 7 6 Rebaza Acosta 4 2 2 8:8 6 7 Deportivo Soan 4 2 2 7:8 6 8 Deportivo Wanka 4 1 3 4:9 3 9 Olva Latino 4 1 3 4:9 3 10 Circolo S. I. 4 1 3 4:11 2 11 Deportivo Géminis 4 0 4 3:12 1 12 Perú U19 4 0 3 0:12 0

Programación y resultados de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Sábado 14 de noviembre

Círcolo Sportivo Italiano vs Perú U19 - 2.45 p. m.

Deportivo Wanka vs Olva Latino - 5.00 p. m.

San Martín vs Alianza Lima - 7.00 p. m.

Domingo 15 de noviembre

Deportivo Géminis vs Club Atlético Atenea - 2.15 p. m.

Deportivo Soan vs Rebaza Acosta - 4.30 p. m.

Universitario vs Regatas Lima - 6.30 p. m.

¿Dónde ver los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026-27?

La transmisión de todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 estará a cargo del canal Latina (2 y 702 en HD).