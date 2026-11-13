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Tabla de posiciones Liga Peruana de Vóley 2025: así van los equipos en la fecha 5
La quinta fecha de la Liga Peruana de Vóley nos traerá los partidazos entre San Martín vs Alianza Lima y Universitario vs Regatas Lima.
Se viene un fin de semana bastante movido en la Liga Peruana de Vóley 2026-27 porque la quinta jornada nos traerá dos emocionantes encuentros como el de la Universidad San Martín vs Alianza Lima y el Universitario de Deportes vs Regatas Lima.
PUEDES VER: Universitario vs Regatas Lima: fecha, hora y canal por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley
Luego de cuatro fechas, las santas y las pumas marchan colíderes con puntaje perfecto, mientras que las íntimas se encuentran en la tercera casilla con 10 unidades. En cuanto a las regatinas, no han tenido un buen comienzo y se encuentran en la quinta posición con siete puntos.
Tabla de posiciones Liga Peruana de Vóley fecha 5
|Posición
|Club
|PJ
|PG
|PP
|Sets
|Puntos
|1
|Universitario
|4
|4
|0
|12:0
|12
|2
|San Martín
|4
|4
|0
|12:1
|12
|3
|Alianza Lima
|4
|4
|0
|12:6
|10
|4
|C. A. Atenea
|4
|2
|2
|9:6
|7
|5
|Regatas Lima
|4
|2
|2
|9:6
|7
|6
|Rebaza Acosta
|4
|2
|2
|8:8
|6
|7
|Deportivo Soan
|4
|2
|2
|7:8
|6
|8
|Deportivo Wanka
|4
|1
|3
|4:9
|3
|9
|Olva Latino
|4
|1
|3
|4:9
|3
|10
|Circolo S. I.
|4
|1
|3
|4:11
|2
|11
|Deportivo Géminis
|4
|0
|4
|3:12
|1
|12
|Perú U19
|4
|0
|3
|0:12
|0
Programación y resultados de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27
Sábado 14 de noviembre
- Círcolo Sportivo Italiano vs Perú U19 - 2.45 p. m.
- Deportivo Wanka vs Olva Latino - 5.00 p. m.
- San Martín vs Alianza Lima - 7.00 p. m.
Domingo 15 de noviembre
- Deportivo Géminis vs Club Atlético Atenea - 2.15 p. m.
- Deportivo Soan vs Rebaza Acosta - 4.30 p. m.
- Universitario vs Regatas Lima - 6.30 p. m.
¿Dónde ver los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026-27?
La transmisión de todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 estará a cargo del canal Latina (2 y 702 en HD).
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