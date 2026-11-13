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Tabla de posiciones Liga Peruana de Vóley 2025: así van los equipos en la fecha 5

La quinta fecha de la Liga Peruana de Vóley nos traerá los partidazos entre San Martín vs Alianza Lima y Universitario vs Regatas Lima.

Gary Huaman
Revisa cómo marcha la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley.
Revisa cómo marcha la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley. | Foto: composición Líbero
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Se viene un fin de semana bastante movido en la Liga Peruana de Vóley 2026-27 porque la quinta jornada nos traerá dos emocionantes encuentros como el de la Universidad San Martín vs Alianza Lima y el Universitario de Deportes vs Regatas Lima.

Universitario se medirá ante Regatas Lima por la Liga Peruana de Vóley.

PUEDES VER: Universitario vs Regatas Lima: fecha, hora y canal por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley

Luego de cuatro fechas, las santas y las pumas marchan colíderes con puntaje perfecto, mientras que las íntimas se encuentran en la tercera casilla con 10 unidades. En cuanto a las regatinas, no han tenido un buen comienzo y se encuentran en la quinta posición con siete puntos.

Tabla de posiciones Liga Peruana de Vóley fecha 5

PosiciónClubPJPGPPSetsPuntos
1Universitario44012:012
2San Martín44012:112
3Alianza Lima44012:610
4C. A. Atenea4229:67
5Regatas Lima4229:67
6Rebaza Acosta4228:86
7Deportivo Soan4227:86
8Deportivo Wanka4134:93
9Olva Latino4134:93
10Circolo S. I.4134:112
11Deportivo Géminis4043:121
12Perú U194030:120

Programación y resultados de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Sábado 14 de noviembre

  • Círcolo Sportivo Italiano vs Perú U19 - 2.45 p. m.
  • Deportivo Wanka vs Olva Latino - 5.00 p. m.
  • San Martín vs Alianza Lima - 7.00 p. m.

Domingo 15 de noviembre

  • Deportivo Géminis vs Club Atlético Atenea - 2.15 p. m.
  • Deportivo Soan vs Rebaza Acosta - 4.30 p. m.
  • Universitario vs Regatas Lima - 6.30 p. m.

¿Dónde ver los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026-27?

La transmisión de todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 estará a cargo del canal Latina (2 y 702 en HD).

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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