Alianza Lima vs San Martín: fecha, hora y canal por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima y la Universidad San Martín protagonizarán el partido más picante de la quinta jornada de la Liga Peruana de Vóley 2026-27. Encuentro que podría empezar a marcar el futuro de ambas escuadras en la tabla de posiciones.

De momento, las santas son colíderes con Universitario de Deportes con 12 puntos, mientras que las blanquiazules se encuentran terceras con 10 unidades a falta de que se confirme la resolución de la Federación Peruana de Vóley (FPV) sobre su reclamo contra Regatas Lima por haber usado 4 extranjeras en el campo de juego.

Previo a este encuentro, Alianza Lima llega tras imponerse por 3-1 ante Deportivo Géminis y está dejando bastantes dudas, mientras que San Martín aplastó por 3-0 a Deportivo Wanka y solo ha perdido un set en lo que lleva de la Liga Peruana de Vóley.

Alianza Lima viene de vencer a Deportivo Géminis.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs San Martín por la Liga Peruana de Vóley?

El partido entre Alianza Lima vs San Martín por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley está pactado para el sábado 14 de noviembre a falta de confirmación oficial.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs San Martín por la Liga Peruana de Vóley?

El choque entre Alianza Lima vs San Martín está pactado para que se juegue a las 7.00 p. m. (hora peruana) a falta de confirmación oficial.

¿Dónde ver Alianza Lima vs San Martín por la Liga Peruana de Vóley?

La transmisión del Alianza Lima vs San Martín estará a cargo del canal Latina (02 y 702 en HD) y todas sus plataformas web.

Precio de entradas Alianza Lima vs San Martín: ¿cuánto cuestan y dónde comprar los boletos?

Las entradas para la quinta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 van desde los S/ 25 hasta los S/ 45 y pueden comprarse en la plataforma de Joinnus.