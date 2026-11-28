Universitario de Deportes vs Sport Huancayo se medirán este domingo 29 de noviembre por la ida de las semifinales de la Liga 1 2026. Ambos elencos llegarán al IPD de Huancayo con el objetivo de ganar para encaminar su clasificación a la gran final, además de que los cremas buscarán cobrar revancha tras la última goleada recibida. Este partido empezará a las 3.00 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión EN VIVO por L1 MAX.

¿A qué hora juega Universitario vs Sport Huancayo?

A continuación, te compartimos los horarios confirmados para el inicio del partido entre Universitario vs Sport Huancayo por la semifinal de la Liga 1 2026:

Perú, Colombia y Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 5.00 p. m.

México y Centroamérica: 2.00 p. m.

Estados Unidos: 3.00 p. m. (Washington DC, Miami y Nueva York) y 12.00 m. (Los Ángeles).

España: 10.00 p. m.

¿Dónde ver Universitario vs Sport Huancayo EN VIVO?

La ida de las semifinales de la Liga 1 entre Universitario vs. Sport Huancayo contará con la transmisión EN VIVO ONLINE por la señal de L1 MAX, disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, Claro TV, DirecTV, Win TV, entre otros. Además, el partido también podrá seguirse de forma ONLINE a través de DGO, Movistar App, L1 Play, Claro, Zapping y Fanatiz.

¿Qué canal transmite L1 MAX, partido de Universitario vs Sport Huancayo?

Si quieres ver la semifinal de Universitario vs Sport Huancayo deberás estar atento a las siguientes frecuencias para sintonizar L1 MAX.

Movistar TV: Canal 14 SD y 714 HD

DirecTV: Canal 604 SD y 1604 HD

Claro TV: Canal 10 SD y 510 HD

Best Cable: Canal 12

Latin Cable: Canal 23 SD y 40.3 HD

Cable Mundo Perú: Canal 3 SD y 3.3 HD

Cable Visión Perú: Canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping: Canal 32

Previa del Universitario vs Sport Huancayo por semifinal de ida de la Liga 1 2026

Universitario llega a este duelo con la obligación de redimirse con sus hinchas por los malos resultados obtenidos en los últimos partidos. Los cremas acumulan tres encuentros sin victorias y su último partido fue una goleada en contra por 4-1 ante el ‘Rojo Matador’.

Universitario suma tres partidos sin ganar en la Liga 1

Sin embargo, las noticias no son nada alentadoras para el equipo de Fabián Bustos, ya que se reveló que Gianluca Lapadula no podrá ser considerado por lesión y César Inga viene arrastrando molestias que le impedirían formar parte del duelo.

Por su parte, Sport Huancayo tiene la motivación a tope luego de haber logrado el título del Torneo Clausura 2026 en la última semana, un logro que consigue por primera vez en su historia. Con ello, le dieron una enorme alegría a su hinchada.

Sport Huancayo se motiva para llegar a la final tras conquistar el Torneo Clausura.

El DT Richard Pellejero ya avisó que no son los favoritos para pasar de ronda, pero dejarán todo en el campo para dar el golpe. Para ello, cuentan con grandes jugadores en su plantel como Javier Sanguinetti, Daniel Porozo, Piero Magallanes, entre otros.

Universitario vs Sport Huancayo: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Sport Huancayo es considerado como favorito para quedarse con la victoria en la primera semifinal ante Universitario y sacar ventaja en la llave. Revisa las cuotas en las principales casas de apuestas para que realices tu mejor jugada:

Casas de apuestas Universitario Empate Sport Huancayo Betsson 3.60 3.55 1.92 Betano 3.75 3.90 2.00 Te Apuesto 3.70 3.59 1.88 Inkabet 3.75 3.70 1.98 1xBet 4.40 3.62 1.74 Caliente 3.65 3.80 1.95

Universitario vs Sport Huancayo: historial de enfrentamientos

Universitario y Sport Huancayo se han enfrentado en 44 oportunidades a lo largo de la historia. Los cremas se impusieron en 19 oportunidades, mientras que el ‘Rojo Matador’ logró la victoria en 16 ocasiones. Además, hubo nueve empates.

22/11/2026 | Sport Huancayo 4-1 Universitario

30/05/2026 | Universitario 2-1 Sport Huancayo

17/08/2025 | Sport Huancayo 1-1 Universitario

28/03/2025 | Universitario 3-1 Sport Huancayo

11/08/2024 | Sport Huancayo 1-1 Universitario

Universitario vs Sport Huancayo: posibles alineaciones del partido

Posible formación de Universitario: Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Matías Di Benedetto, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, Horacio Calcaterra, Andy Polo; Edison Flores y Alex Valera.

Posible formación de Sport Huancayo: Ángel Zamudio; Jean Franco Falconí, Marcelo Gaona, Hugo Angeles, Yonatan Murillo; Javier Sanguinetti, Ricardo Salcedo, Diego Carabaño; Piero Magallanes, Nahuel Luján y Daniel Porozo.

Entradas Universitario vs Sport Huancayo: cuánto están y dónde comprar

El precio de las entradas para el partido de Universitario vs Sport Huancayo es de S/150,00 como precio general, ya que para este duelo solo se encuentra habilitada la tribuna de occidente del IPD de Huancayo.

Si deseas adquirir los boletos deberás acudir de forma presencial al Jr. Loreto 839 en 'La ciudad 'Incontrastable'. Cabe señalar que solo está habilitado el ingreso para la hinchada local.

¿Dónde juegan Universitario vs Sport Huancayo la primera semifinal de Liga 1?

El IPD de Huancayo albergará la primera semifinal de la Liga 1 2026.

La semifinal entre Universitario vs Sport Huancayo se jugará en el Estadio IPD de Huancayo. Este escenario tiene una capacidad oficial para 20.000 espectadores. No obstante, por razones de seguridad, solo se permitirá el ingreso de 7.860 aficionados en la tribuna de occidente.