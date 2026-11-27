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ALERTA MÁXIMA en Dollar Tree de La Mirada: una persona fue asesinada a TIROS en el estacionamiento durante el Día de Acción de Gracias
El tiroteo ocurrió alrededor de las 2:30 p. m. del Día de Acción de Gracias. La víctima fue encontrada sin vida y las autoridades investigan el homicidio.
Un tiroteo ocurrido durante el Día de Acción de Gracias dejó una persona fallecida en las inmediaciones de una tienda Dollar Tree, en La Mirada, California. El hecho, registrado la tarde del jueves 27 de noviembre, movilizó a agentes del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD), quienes iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias del homicidio.
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Una persona fue asesinada a tiros en una tienda Dollar Tree de La Mirada durante el Día de Acción de Gracias
De acuerdo con información difundida por NBC4 Los Angeles, el incidente fue reportado alrededor de las 2:30 p. m. en una tienda Dollar Tree ubicada cerca de la intersección de Imperial Highway y Meyer Road, en la ciudad de La Mirada.
Tras recibir una llamada de emergencia que alertaba sobre una persona herida de bala, agentes del sheriff acudieron al establecimiento. Al llegar, encontraron a una víctima que había fallecido a causa de los disparos.
Hasta el momento, las autoridades no precisan si el tiroteo ocurrió dentro del comercio o en el estacionamiento, ni revelan las circunstancias que desencadenaron el ataque. La falta de información mantiene abiertas varias interrogantes sobre lo sucedido.
Investigación por homicidio en La Mirada: autoridades buscan información
El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles tampoco proporciona detalles sobre la identidad de la víctima, su edad o género. Asimismo, las autoridades mantienen sin revelar información sobre la descripción del posible responsable del tiroteo.
Los investigadores continúan las pesquisas para esclarecer cómo ocurrió el homicidio e identificar a los responsables de este hecho de violencia, que conmocionó a la comunidad en una fecha dedicada a la celebración familiar en Estados Unidos.
Las autoridades solicitan la colaboración de cualquier persona que disponga de información relacionada con el caso. Quienes puedan aportar datos relevantes pueden comunicarse con la Oficina de Homicidios del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD) al (323) 890-5500. La investigación continúa en curso y se espera que las autoridades divulguen nuevos detalles a medida que avancen las diligencias.
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