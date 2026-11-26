Alianza Lima recibió una sanción económica por parte de la Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional Peruana previo a la gran final de la Liga 1 2026, luego de cometer una infracción durante su encuentro frente a Cusco FC por el Torneo Clausura: a través de una resolución oficial, el organismo disciplinario determinó imponerle una multa de 3,5 UIT por infringir los acápites 96.2 y 96.3 del artículo 96 del Reglamento de la Primera División.

Comisión Disciplinaria aplicó rotunda sanción a Alianza Lima previo a la final de la Liga 1 2026

De acuerdo con la Resolución N.° 02 del Expediente L1.0-100-26, publicada el 18 de noviembre, el órgano disciplinario resolvió aplicar a Alianza una multa de 3,5 UIT, luego de considerar que incurrió en una infracción de los acápites 96.2 y 96.3 del artículo 96 de las normas de la Liga 1 2026.

Comisión Disciplinaria impuso sanción económica a Alianza Lima por demoras en el partido ante Cusco FC

La sanción está relacionada con una salida tardía al terreno de juego para la reanudación del compromiso. Según establece el artículo 96.2, los equipos deben encontrarse en el campo a los 14 minutos de haber finalizado el primer tiempo. Asimismo, el apartado 96.3 señala que cualquier demora atribuible a uno de los clubes constituye una infracción que puede derivar en medidas disciplinarias.

Además de establecer la multa económica, la Comisión Disciplinaria lanzó una advertencia expresa a Alianza Lima. El organismo señaló que, si vuelve a cometer una infracción de la misma naturaleza, podría recibir nuevas sanciones, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Único de Justicia Deportiva de la Federación Peruana de Fútbol.

La resolución también contempla la posibilidad de presentar un recurso de apelación ante el Tribunal General de Apelaciones de la Liga de Fútbol Profesional Peruana. Según el documento, el club dispone de un plazo de cinco días calendario, contabilizados desde el día siguiente de la notificación de la resolución motivada, para expresar su disconformidad con el castigo económico.

De este modo, Alianza Lima cuenta con la opción de acudir a una instancia superior para intentar dejar sin efecto la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria, antes de la gran final de la Liga 1 2026, en la que podría medirse con Universitario de Deportes o Sport Huancayo.

¿Cuándo juega Alianza Lima la final de la Liga 1 2026?

Alianza disputará la final de la Liga 1 2026, cuyo partido de ida está previsto para el martes 8 de diciembre, mientras que el encuentro de vuelta se jugará el 13 de diciembre en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute.