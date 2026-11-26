El mercado de pases ya empieza a moverse y varios futbolistas vienen negociando sus traspasos a nuevos clubes con miras al próximo año. Uno de ellos es Alexis ‘Chaka’ Arias, el volante, ex Melgar, defendió los colores de Comerciantes Unidos en esta temporada y, tras anunciarse su salida, se confirmó que el futbolista dio el batacazo al firmar por un club campeón de la Copa Sudamericana.

Alexis Arias dio el batacazo y firmó por club campeón de Copa Sudamericana

Según información del periodista Gustavo Adrianzén, el popular 'Chaka' jugará la próxima temporada en Cienciano del Cusco, equipo campeón de la Copa Sudamericana en 2003 y campeón de la Recopa en 2004. De acuerdo al citado comunicador, el mediocampista y la directiva del 'Papá' ya cerraron el acuerdo y solo falta que el club lo haga oficial a través de sus redes sociales.

" Alexis Arias será nuevo jugador de Cienciano, acuerdo cerrado con el volante de 30 años procedente de Comerciantes Unidos ", publicó Adrianzén en su cuenta oficial de X, poniendo fin a los rumores sobre su posible llegada a Sport Boys.

Alexis 'Chaka' Arias jugará en Cienciano en 2027

De esta manera, Alexis Arias afrontará un nuevo desafío en su carrera profesional tras su paso por Comerciantes Unidos. El mediocampista buscará aportar su experiencia al conjunto cusqueño y convertirse en una pieza importante para los objetivos del 'Papá' en la temporada 2027.

¿Cómo le fue a Alexis Arias en 2026?

El 'Chaka' Arias tuvo una temporada de regularidad en la Liga 1 2026 con camiseta de Comerciantes Unidos. El futbolista disputó un total de 33 partidos con las 'Águilas Cutervinas' en todas las competiciones y no marcó goles, pero sí brindó tres asistencias.

Trayectoria de Alexis 'Chaka' Arias