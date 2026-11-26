Pese a estar solo un semestre, Kevin Serna dejó un importante recuerdo entre los aficionados de Alianza Lima, que en algún momento esperan pueda volver. Ahora, las últimas declaraciones del empresario del habilidoso jugador han despertado la ilusión entre los aficionados blanquiazules.

Narciso Algamis reveló en una entrevista con el programa 'Fuera de juego' que al futbolista colombiano no le desgrada la idea de volver al Perú y aseguró que tiene gratos recuerdos de su etapa en nuestro país.

"Él siempre quiere, de verdad. Siempre quiere. A él le encanta el Perú. No se imaginan cómo le gusta el Perú", dijo el agente internacional, quien además habló sobre la respuesta de Serna en caso le llega una oferta específica de Alianza Lima.

Kevin Serna con camiseta de Alianza Lima

"Sí claro (que la piensa). Es más, si tiene que ganar menos, gana menos", agregó Algamis, quien también reveló que su representado recibió una oferta de Rusia que era muy buena económicamente, pero que decidió rechazarla.

Kevin Serna y sus números en Alianza Lima

Kevin Serna jugó 23 partidos con Alianza Lima y registra tres goles, además acumula tres asistencias. Su paso por el cuadro victoriano fue durante el primer semestre de la temporada 2024.