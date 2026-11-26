¿Kevin Serna vuelve a Alianza Lima? Su agente responde e ilusiona a hinchas: "Le encanta"
Narciso Algamis, representante de Kevin Serna, aseguró que el jugador está dispuesto a escuchar alguna oferta de Alianza Lima y hasta podría bajarse el salario.
Pese a estar solo un semestre, Kevin Serna dejó un importante recuerdo entre los aficionados de Alianza Lima, que en algún momento esperan pueda volver. Ahora, las últimas declaraciones del empresario del habilidoso jugador han despertado la ilusión entre los aficionados blanquiazules.
PUEDES VER: Reimond Manco pidió a ex Alianza Lima en Universitario para partido ante Sport Huancayo: "Liderazgo"
Narciso Algamis reveló en una entrevista con el programa 'Fuera de juego' que al futbolista colombiano no le desgrada la idea de volver al Perú y aseguró que tiene gratos recuerdos de su etapa en nuestro país.
"Él siempre quiere, de verdad. Siempre quiere. A él le encanta el Perú. No se imaginan cómo le gusta el Perú", dijo el agente internacional, quien además habló sobre la respuesta de Serna en caso le llega una oferta específica de Alianza Lima.
Kevin Serna con camiseta de Alianza Lima
"Sí claro (que la piensa). Es más, si tiene que ganar menos, gana menos", agregó Algamis, quien también reveló que su representado recibió una oferta de Rusia que era muy buena económicamente, pero que decidió rechazarla.
Kevin Serna y sus números en Alianza Lima
Kevin Serna jugó 23 partidos con Alianza Lima y registra tres goles, además acumula tres asistencias. Su paso por el cuadro victoriano fue durante el primer semestre de la temporada 2024.
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.
PRECIOS/ 19.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90