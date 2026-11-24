Un grupo de 21 senadores demócratas de Estados Unidos solicitó abrir una investigación contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por presuntamente eliminar información sobre inmigrantes detenidos de su plataforma pública de búsqueda. La situación genera preocupación, ya que esta herramienta permite a familiares y abogados conocer la ubicación de las personas que permanecen bajo custodia migratoria.

¿Por qué senadores demócratas piden investigar a ICE en Estados Unidos?

La iniciativa fue liderada por la senadora Elizabeth Warren, de Massachusetts, quien envió una carta junto con otros 20 legisladores al inspector general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Joseph V. Cuffari. En el documento, solicitaron investigar la presunta eliminación de los registros de inmigrantes con órdenes definitivas de deportación.

El localizador de detenidos fue creado para facilitar el seguimiento de las personas bajo custodia del ICE. Esta herramienta permite que abogados, familiares y ciudadanos consulten información sobre quienes enfrentan procesos migratorios en Estados Unidos.

Los legisladores advirtieron que la desaparición de estos registros podría dificultar la defensa legal de los detenidos. Al desconocer el centro donde permanecen sus clientes, los abogados tendrían problemas para presentar recursos ante el distrito judicial correspondiente. Además, sus familiares perderían una vía para conocer su situación.

Según informó N+ Univision, los senadores también expresaron su preocupación por las consecuencias que esta situación podría tener para la seguridad de los inmigrantes indocumentados bajo custodia.

¿Qué respondió ICE sobre los registros de inmigrantes detenidos?

Ante los cuestionamientos, el Departamento de Seguridad Nacional no aclaró si se realizaron cambios en el funcionamiento del localizador. Sin embargo, respondió mediante un comunicado que "ICE no 'borra' personas" y sostuvo que los detenidos pueden comunicarse con sus familiares y representantes legales.

Por ahora, la oficina del inspector general del DHS no ha emitido una respuesta pública sobre la solicitud de investigación presentada por los legisladores.

Este pedido llega en un momento de creciente presión sobre el sistema migratorio estadounidense. Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, ICE mantiene cifras récord de personas detenidas, entre ellas miles de inmigrantes con órdenes definitivas de deportación.

La controversia vuelve a poner bajo escrutinio los mecanismos de transparencia de la agencia y el acceso a información sobre las personas que permanecen en centros de detención migratoria en Estados Unidos.