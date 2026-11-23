Javier Sanguinetti ha tenido una brillante actuación con Sport Huancayo, donde se convirtió en una de sus figuras y gracias a sus goles y asistencias terminaron conquistando el Torneo Clausura 2026. Ahora, previo a las semifinales por la definición del título de la Liga 1, se conoció que el volante ha decidido jugar en un club que clasificó a la Copa Libertadores para la siguiente temporada.

Javier Sanguinetti, estrella de Sport Huancayo, jugará por club que disputará la Libertadores

El 'Rojo Matador' es consciente de la importancia que tiene el volante argentino en su esquema táctico, por lo que decidió renovar su vínculo en 2025 por dos temporadas; es decir, hasta finales de 2027. Sin embargo, no es de extrañar que su gran rendimiento haya despertado el interés de numerosos clubes.

En ese contexto, el periodista Gustavo Peralta disipó todos los rumores de una posible salida y confirmó que Javier Sanguinetti se mantendrá en las filas de Sport Huancayo por todo el año 2027.

Javier Sanguinetti se mantendrá en Sport Huancayo para 2027.

“ Javier Sanguinetti seguirá en Sport Huancayo el próximo año. Tremenda temporada ”, fue la información que compartió el citado comunicador en su cuenta de ‘X’.

De esta manera, el cuadro huancaíno mantiene a una de sus figuras estelares para disputar la Copa Libertadores 2027, torneo al que clasificó tras haber logrado el título del Torneo Clausura 2026 y mantenerse entre los ocho primeros de la tabla acumulada.

Javier Sanguinetti fue elegido como el mejor jugador del Torneo Clausura

Tras haberse coronado como campeón del Torneo Clausura y gracias a su aporte con Sport Huancayo, la cuenta oficial de la Liga 1 eligió a Javier Sanguinetti como el mejor jugador del campeonato. El mediocentro anotó 11 goles y aportó con cinco asistencias al 'Rojo Matador', siendo el jugador más influyente del equipo.