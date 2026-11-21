Según informes de Associated Press y Univision, el juez de distrito de Estados Unidos, Héctor González, recientemente rechazó la petición de libertad formulada por Óscar Belgal, un dominicano de 28 años que fue herido por disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante su arresto en Nueva York el mes pasado. ¿A qué se debe su decisión? Esto es lo que se sabe.

Juez federal rechaza solicitud de liberación de un hombre dominicano baleado por agentes del ICE

Según lo expuesto en 'The Guardian' y 'Univision', compartieron más información sobre la medida que tomó el juez González, quien expuso en su fallo que los agentes involucrados pudieron haber incurrido en un error de procedimiento al ejecutar la orden de arresto sin antes entregar a Belgal una citación para que compareciera ante el tribunal de inmigración.

No obstante, el juez consideró que este error fue meramente técnico y no es suficiente para justificar su excarcelación mientras se lleva a cabo el proceso de deportación . En relación con el uso de la fuerza y la validez de la orden, el magistrado desestimó el argumento de la defensa que sostenía que los agentes no contaban con una orden válida.

Además, destacó que la solicitud presentada para su liberación no constituía el recurso legal apropiado para cuestionar el supuesto uso excesivo de la fuerza durante el operativo. A pesar de que en octubre un tribunal había suspendido temporalmente su expulsión mientras se revisaba el caso, Belgal seguirá bajo custodia federal.

El juez también aclaró que aún tiene el derecho de solicitar su libertad bajo fianza directamente ante un tribunal de inmigración.

¿Qué más se sabe sobre este caso?

Los agentes de inmigración arrestaron a Belgal en El Bronx mientras regresaba a casa desde la escuela con su hijo de cinco años, quien resultó ileso en el incidente. Imágenes de cámaras de seguridad muestran a un oficial de civil acercándose al vehículo con el arma desenfundada y golpeando la ventanilla del conductor.

Ante esta situación, Belgal aceleró, lo que llevó a los oficiales a disparar contra el automóvil, hiriéndolo en el hombro y el cuello. En tanto, los abogados de dominicano argumentaron que los agentes no se identificaron antes de romper el vidrio y abrir fuego, lo que dejó a su cliente sin conocimiento de que se trataba de oficiales de inmigración hasta que despertó en el hospital.