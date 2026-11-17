¡Atención! Un niño haitiano de 8 años, detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a inicios de noviembre, durante un operativo de inmigración, ha sido liberado de la custodia gubernamental. Esta noticia, confirmada hoy por un grupo de defensa de inmigrantes haitianos, está generando inquietud entre los legisladores demócratas, quienes habían expresado su preocupación por la situación del menor. AQUÍ todo lo que se sabe.

Niño haitiano arrestado por ICE fue puesto en libertad; esta es su situación en EE. UU.

ABC NEWS compartió más detalles sobre la reciente liberación de un niño de ocho años, quien fue parte de los miles de haitianos que perdieron su estatus de protección temporal a inicios de este año por las políticas migratorias de la administración Trump. Según su informe, el menor ha estado viviendo con su tío desde que su padre fue deportado a México el año pasado.

Guerline Jozef, directora ejecutiva de Haitian Bridge Alliance, ha expresado su preocupación al señalar que "un niño de esta edad debe pertenecer a un aula, a un patio de recreo, rodeado de amor, no a un centro de detención de inmigrantes". Aunque su liberación fue celebrada, Jozef resaltó que esta situación nunca debió requerir una protesta pública , enfatizando que ningún menor debería sufrir el trauma de la detención por su estatus migratorio.

Bajo este contexto, un portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) explicó al medio en mención que, durante un control migratorio rutinario, no se pudo verificar la tutela legal del niño, lo que llevó a la decisión de retirarlo del hogar y colocarlo bajo el cuidado de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR).

El menor permaneció bajo custodia del gobierno durante 11 días. Posteriormente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que el niño fue devuelto a su tío una vez que se estableció la tutela conforme a la Ley de Reautorización de la Protección de las Víctimas de la Trata de Personas. Según el DHS, el niño había ingresado al país de manera ilegal con un hombre que afirmaba ser su padre.

¿Qué dijo la directora ejecutiva de Haitian Bridge Alliance sobre la situación del menor?

El portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) precisó que la ORR tiene la responsabilidad de cuidar a los niños que le son remitidos, y que la reunificación familiar es el objetivo primordial.

Asimismo, Jozef reafirmó su compromiso al señalar que, aunque se ha logrado una victoria, la lucha por un trato digno y compasivo hacia todos los niños inmigrantes continúa.